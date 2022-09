Conmoción en Ecuador por la desaparición de una abogada que fue vista por última vez cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía en Quito

En Ecuador, la abogada María Belén Bernal Otavalo se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 11 de septiembre.

Su familia denunció que fue vista por última vez cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, ubicada en la avenida Manuel Córdoba Galarza, en el sector Pusuquí, al norte de Quito, donde labora su esposo Germán C., quien es teniente de Policía.

La información fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y por el ministro del Interior, Patricio Carrillo.

#ATENCIÓN | #Pichincha: si tienes información sobre la ubicación de la ciudadana María Belén Bernal Otavalo, comunícate de inmediato con las autoridades. Desapareció el 11 de septiembre de 2022 en el sector de #Miravalle, en #Quito. #DesaparecidosEcuadorpic.twitter.com/Vn7WGdzz1a — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 13, 2022

"Hay registro de que la doctora María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía, no hay registro de su salida", dijo Carrillo en entrevista con Teleamazonas.

El ministro añadió que, no obstante, sí "hay registro de un vehículo conducido por el oficial de policía, su esposo, con vidrios polarizados, al cual no revisaron y no se percataron si salió [Bernal] o no salió [en él]".

De acuerdo con el funcionario, el esposo de Bernal se encuentra prófugo de la Justicia. No se ha reportado con sus superiores y desconocen su paradero.

"Hemos realizado un bloque de búsqueda para localizarlo a él y también localizar a la persona desaparecida", señaló Carrillo.

El ministro indicó que, previo a darse a la fuga, el esposo de Bernal rindió versión ante la Justicia, pero no recibió ninguna medida cautelar porque la Fiscalía consideró que no se "ameritaba".

La FGE, por su parte, informó el miércoles que, como parte de las acciones para localizar a Bernal, ha dirigido sobrevuelos y verificaciones en la Escuela Superior de Policía y quebradas aledañas; también ha ejecutado allanamientos y tomado versiones.

#ACTUALIZACIÓN | Para localizar a María Belén B. O., #FiscalíaEc ha dirigido sobrevuelos y verificaciones en la Escuela Superior de Policía y quebradas aledañas, ejecutado allanamientos y tomado versiones; y continúa con diligencias para dar con el paradero de la ciudadana. pic.twitter.com/6noh2imMuq — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 14, 2022

Asimismo, la Policía Nacional indicó que activó el protocolo de búsqueda. "Se darán todas las facilidades con la finalidad de establecer responsabilidades y aclarar los hechos", menciona en un breve texto.

Amenazas previas

A raíz de la desaparición de Bernal, en las redes sociales han hecho mención a un video que publicó la abogada el pasado 30 de mayo, en el que denuncia que recibió amenazas.

En la grabación, Bernal señala que acudió a dos restaurantes, al norte de Quito, en busca de un hombre, socio de los establecimientos, que debía pensiones alimenticias.

Según su versión, hubo una riña, que involucró también a un policía que iba a detener al hombre. Luego, unas personas que se identificaron como "guardaespaldas" del socio del local la "amenazaron".

"Así que es importante dejar esto plasmado, porque si me pasa algo a mí o a mi familia, yo le hago responsable [en referencia al hombre]", expresó en el video.