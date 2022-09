Embajador de Rusia en EE.UU.: Las sanciones de Washington son como un vaquero miope que dispara sin desmontar

El diplomático señaló que las sanciones impuestas a Rusia por la administración de los Estados Unidos no cambiarán la posición de Moscú y no podrán aislarla.

Las sanciones unilaterales de las autoridades estadounidenses golpean los intereses de los propios Estados Unidos y las perspectivas de recuperación de la economía global, afirmó el embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, citado por TASS.

"La firmeza de Washington, que continúa haciendo girar la espiral de sanciones, ya no sorprende. Las autoridades estadounidenses se niegan a reconocer que los pasos ilegítimos unilaterales no son capaces de alcanzar los objetivos que han declarado. Por el contrario, golpean los intereses de los propios Estados Unidos, las perspectivas de recuperación de la economía global", enfatizó.

Agregó que en el tema de la imposición de sanciones, la administración de EE.UU. "salta en círculos como un vaquero con una visión no muy buena y dispara sin desmontar contra sus objetivos". El diplomático afirmó que las sanciones impuestas a Rusia por la administración de los Estados Unidos no cambiarán la posición de Moscú y no podrán aislarla, sólo conducirán a una mayor congelación del diálogo bilateral.

Resaltó Antónov, como un claro ejemplo de los lazos estrechos de Rusia con otros países, "el apretado calendario de reuniones internacionales de Vladímir Putin en la cumbre de los países de la OCS".

El día anterior, el diplomático criticó "el orgullo" de EE.UU., que se atribuye "ciertos éxitos" en los frentes ucranianos. "En este contexto, las declaraciones de Washington de que Estados Unidos no es parte del conflicto resultan completamente ridículas e infundadas", declaró el embajador de Rusia ante la Casa Blanca.