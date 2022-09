"El mal no ganará": Biden denuncia la supremacía blanca durante una cumbre en la Casa Blanca

El presidente de EE.UU. Biden convocó este jueves una reunión en la Casa Blanca para denunciar la supremacía blanca y otras formas de prejuicios y pidió a los estadounidenses que se manifiesten contra la discriminación.

El objetivo del encuentro, denominado United We Stand, tuvo como objetivo combatir la violencia alimentada por el odio que también puede derivarse de la división política. El mandatario considera que "este veneno y esta violencia no pueden ser la historia de nuestro tiempo".

Según Biden, hay "valores fundamentales" que deberían unir la gente del país como estadounidenses. "Uno de ellos es permanecer juntos contra el odio, el racismo, el fanatismo y la violencia que durante mucho tiempo ha asolado nuestra nación", expresó ante una audiencia que incluía a activistas y familiares de víctimas de ataques motivados por el odio.

"En Estados Unidos, el mal no ganará, no prevalecerá. El odio no prevalecerá. Y los supremacistas blancos no tendrán la última palabra", proclamó.

Además, Biden lanzó un golpe velado contra el expresidente Donald Trump por, a su juicio, consentir la violencia alimentada por el odio. El mandatario indicó que la trágica manifestación nacionalista blanca en Charlottesville, Virginia, en 2017 y los comentarios de Donald Trump afirmando que aquel día había "gente muy buena en ambos lados" fueron una "llamada de atención para el país" que le inspiró a lanzar su candidatura a la presidencia.

Biden también pidió al Congreso del país que apruebe parte de su propuesta presupuestaria que aumentaría la financiación para proteger de la violencia a los lugares de culto.