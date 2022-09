El número de cristianos está disminuyendo rápidamente en EE.UU., revela un estudio

El número de personas que profesan el cristianismo está disminuyendo rápidamente en Estados Unidos desde la década de 1990, según un estudio publicado este martes por Pew Research Center.



El texto indica que, en los últimos treinta años, una gran cantidad de estadounidenses ha abandonado el cristianismo para definirse como ateos, agnósticos o "nada en particular", tendencia que está remodelando el panorama religioso del país norteamericano.

Concretamente, la institución calcula que, en 2020, alrededor del 64 % de los estadounidenses, incluidos niños, eran cristianos, un 30 % se consideraba "no religioso", y un 6 % practicaba otra religión, por ejemplo, el judaísmo, el islam, el hinduismo o el budismo.

Dependiendo de si el cambio religioso continúa al ritmo reciente, se acelera o se detiene por completo, se estima que para 2070 el porcentaje de cristianos en EE.UU. baje del 64 % hasta entre un 35 y un 54 %, mientras que el de aquellos que no se identifican con ninguna religión aumentaría del 30 % actual hasta entre el 34 y el 52 %. Por su parte, los que practican otras religiones serían entre un 12 y un 13 %.

¿Siguiendo el camino de Europa?

Los expertos sostienen que estas proyecciones indican que EE.UU. podría estar siguiendo el camino tomado, en las últimas cinco décadas, por muchos países de Europa occidental, que a mediados del siglo XX contaban con mayorías cristianas abrumadoras y en la actualidad ya no las tienen.

Desde Pew Research Center aseguran que el declive del cristianismo y el surgimiento de los "no religiosos" pueden tener causas complejas y consecuencias de largo alcance para la política, la vida familiar y la sociedad civil del país norteamericano.

No obstante, los expertos indican que los estadounidenses que declaran no tener afiliación religiosa no son uniformemente no creyentes o no practicantes, ya que muchos de ellos participan en prácticas religiosas tradicionales e incluso creen en algún tipo de poder superior o fuerza espiritual.

