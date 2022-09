Jeff Monson revela que recibe amenazas de muerte de muchos ucranianos por su apoyo a Donbass

El legendario luchador estadounidense de artes marciales mixtas Jeff Monson ha revelado que recibe críticas de sus compatriotas y amenazas de muerte de parte de ucranianos por su punto de vista sobre la región de Donbass y el conflicto en la zona.

"Recibo muchas cartas de odiadores, en particular muchos correos electrónicos y mensajes de ucranianos en las redes sociales. La gente escribe: 'Quiero matarte'", confesó Monson a RIA Novosti durante una clase magistral de artes marciales mixtas en la República Popular de Donetsk.

"Mientras que desde Estados Unidos me dicen: 'estás loco', 'eres un títere del Gobierno ruso', 'no sabes lo que está pasando'", agregó el deportista, quien obtuvo la ciudadanía rusa en 2018. El exluchador de la UFC asegura que a diferencia de muchos que se dejan llevar por la propaganda occidental, él sí sabe lo que ocurre en Donbass, región que ha visitado en reiteradas ocasiones desde 2016.

'Todos cerraron los ojos ante lo que ocurría en Donbass'

"He estado aquí [en Donbass] muchas veces y he visto con mis propios ojos el sufrimiento de la gente de esta región, pero al mundo entero no le importaba. Nadie en el mundo, excepto Rusia, se preocupaba por la gente de Donbass. Nadie sabía de estas personas, pero ahora todo el mundo dice: 'Rusia es mala'", criticó Monson.

El peso pesado de artes marciales mixtas lamenta que es "muy difícil" entablar un debate sano con sus críticos y explicarles el origen y las circunstancias en torno al conflicto en Ucrania. Desde hace años la prensa estadounidense y europea se encarga únicamente de mostrar un enfoque demonizando a Rusia, e "ignoran por completo todo lo que ha hecho Ucrania", comentó.

Además, el excampeón mundial de jiu-jitsu anunció que ha filmado una película sobre Donbass y espera que esté "completamente terminada" dentro de unas dos semanas. "El objetivo de esta cinta es mostrar a la gente que el mundo se olvidó de las personas de Donbass, pero hace seis meses todos empezaron a gritar: 'Rusia es tan mala, Rusia está invadiendo Ucrania'", señaló.

Monson aclaró que Moscú inició su operación militar especial para "salvar al pueblo" de dicha región. Asimismo, considera que muchas de las personas que condenan la postura rusa ni siquiera saben dónde se encuentra Donbass o Donetsk, así como también desconocen lo que realmente ocurre y el papel de EE.UU. y la OTAN en todo esto.