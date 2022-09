Revelan que empresas indias y belgas 'se hacen de oro' con diamantes rusos pese a las sanciones de Occidente

Varias compañías de Bélgica y de la India siguen comprando diamantes de Rusia, pese a las sanciones de Occidente impuestas contra Moscú en represalia por su operación militar especial en Ucrania, informa Bloomberg, que cita fuentes familiarizadas con el asunto.

Muchos en la industria se niegan a comerciar con gemas rusas, debido a las sanciones de EE.UU. contra el gigante ruso Alrosa, que representa alrededor de un tercio del suministro mundial de diamantes en bruto. Pero quienes pasan por alto las políticas occidentales están acaparando grandes volúmenes de piedras preciosas y de ganancias que ascienden a cientos de millones de dólares mensuales.

Alrosa ha recuperado las exportaciones a niveles cercanos a los de antes del inicio del operativo militar ruso. La compañía minera mantiene los precios existentes en el mercado, pero ahora ofrece a sus clientes la posibilidad de seleccionar los diamantes, algo que, por lo general, no ocurre en la industria.

No se infringen las sanciones

Los contratos entre Alrosa y sus clientes se realizan en secreto y no infringen las sanciones, pero las principales joyerías occidentales como Tiffany & Co. y Signet Jewelers no quieren gemas rusas. No obstante, una vez que los diamantes entran en la cadena de suministro resulta prácticamente imposible rastrear su origen.

Además, algunas marcas europeas de artículos de lujo han pedido a la luxemburguesa De Beers, rival de Alrosa, que incremente las ventas a sus proveedores de confianza. De Beers ha hecho algunos esfuerzos, pero no tiene suficientes reservas para cubrir la demanda, dijeron las fuentes.

China, Japón y la India, que representan juntos alrededor del 30 % de la demanda mundial de diamantes, no ponen trabas a las piedras preciosas rusas, a diferencia de Occidente. Paralelamente, tras las sanciones antirrusas, la mayoría de los bancos europeos y de Oriente Medio se negaron a cooperar con Alrosa, que anteriormente vendía casi todos sus diamantes en dólares estadounidenses. Sin embargo, algunos bancos indios ahora "se sienten más cómodos" al facilitar las transacciones de la minera rusa en otras monedas, especialmente rupias y euros.