La OTAN reconoce que empezó a planificar su expansión a las fronteras rusas "hace varios años"

"El que se hayan estado preparando para algún tipo de acción activa contra nosotros desde 2014 no es una novedad para nadie", comentó anteriormente el presidente ruso, Vladímir Putin.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte decidió implementar varios años atrás un plan para expandir la presencia de sus fuerzas cerca de las fronteras de Rusia, confesó el jefe del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, durante una conferencia el 17 de septiembre.

"Estamos hablando de la reforma más extensa de nuestras estructuras militares desde 1949. La planificación comenzó hace varios años, pero ahora lo estamos implementando", indicó Bauer, comentando el posible ingreso de Finlandia y Suecia en la alianza.

"La OTAN apoyará a Ucrania"

Cabe señalar que en junio, en respuesta al inicio de la operación militar rusa en Ucrania, fue aprobado el nuevo concepto estratégico de la OTAN, el Concepto Estratégico de Madrid, que reconoce a Rusia como una amenaza y no como un socio de la organización.

Pese a esto, Bauer aseguró que la Alianza Atlántica "es una alianza defensiva y no tiene ninguna intención de atacar" a Moscú.

Respecto al conflicto en Ucrania, indicó que Kiev está recibiendo más armas modernas de los miembros del bloque militar. "La OTAN apoyará a Ucrania tanto tiempo como sea necesario", afirmó.

Expansión de la OTAN

No obstante, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha expresado en más de una ocasión su preocupación por la expansión de la OTAN y la presencia de sus fuerzas armadas cerca de la frontera rusa.

"Tenemos que tratarlo como un hecho. El que se hayan estado preparando para algún tipo de acción activa contra nosotros desde 2014 no es una novedad para nadie. Esto explica nuestras acciones decisivas para proteger nuestros propios intereses", dijo en junio el mandatario.

"Nos han estafado"

A mediados del año pasado, el presidente ruso también lamentó que la OTAN no cumpliera su promesa de no expandirse hacia las fronteras del país. "En tiempos de la Unión Soviética, al [entonces jefe de la URSS, Mijaíl] Gorbachov [...] le prometieron, verbalmente, pero aun así, que no habría una expansión de la OTAN hacia el este. ¿Y dónde están esas promesas?", se preguntó.

"Así es: lo engañaron como a un tonto, es lo que dice [un dicho entre] la gente aquí. Es necesario ponerlo todo por escrito", continuó.

En diciembre, Putin volvió a subrayar que la Alianza Atlántica prometió que no se expandiría ni un centímetro al este. "Ni un centímetro hacia el este, nos dijeron en los años 90. ¿Y qué? Nos han estafado. Básicamente nos han engañado descaradamente", afirmó el líder ruso, recordando que ya hubo cinco olas de expansión de la OTAN.