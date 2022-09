Trump advierte que los alemanes pueden quedarse sin país por la crisis energética

El expresidente estadounidense Donald Trump advirtió este sábado durante un mitin en la ciudad de Youngstown (Ohio) para respaldar a candidatos republicanos ante las próximas elecciones de medio mandato que los alemanes podrían quedarse sin país por la actual crisis energética.

"[Funcionarios alemanes] Ya no se ríen. […] Y Alemania ahora está volviendo a lo antiguo, incluido el carbón, por cierto. Pero no tienen otra opción. No tendrán un país. No les quedará un país", remarcó el exmandatario.

Trump recordó que alertaba a los altos funcionarios alemanes, incluida la excanciller Angela Merkel, sobre las consecuencias de apostar por las entregas energéticas provenientes de Rusia, pero sus advertencias quedaron desatendidas. "Hice un discurso en la ONU y critiqué a Alemania por hacer un acuerdo bajo el [gasoducto] Nord Stream 2. Nadie se enteró del Nord Stream 2 hasta que llegué yo. […] Y dije: ¿Qué demonios es esto? [Los rusos] Están suministrando a Europa petróleo y gas. Esto no va a ocurrir", recalcó.

"Le dije a Angela Merkel que le enviaba la bandera, la bandera blanca de rendición. […] Pero Donald, Donald, ¿por qué me envías la bandera? Le dije: porque mira la historia de Alemania y Rusia. Pasaron cosas malas. Dije: Angela, si estás obteniendo el 72 % de tu energía de Rusia, aquí está la bandera blanca porque te vas a rendir muy rápido. ¿Quién diablos pensó que iba a suceder tan rápido?", enfatizó.

"Tiempos difíciles"

El canciller alemán Olaf Scholz admitió la semana pasada que la nación está atravesando "tiempos difíciles", pero aseguró que está preparado para la temporada invernal, incluso si Rusia corta gran parte del suministro de gas. Entre las medidas que permitirán a Alemania hacer frente a la crisis energética, el jefe del Ejecutivo enumeró la puesta en marcha de terminales de gas natural licuado en la costa norte de Alemania, el ahorro de gas y el uso de centrales de carbón, así como la reactivación de las centrales nucleares alemanas a inicios del próximo año.

Entretanto, el regulador energético alemán comunicó en su último balance sobre la seguridad energética publicado este 16 de septiembre que el nivel de gas en los depósitos de almacenamiento es del 88,85 %. "La situación es tensa y no se puede descartar un mayor deterioro de la situación. Sin embargo, el suministro de gas en Alemania es estable por el momento", reza el reporte del organismo.