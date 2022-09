VIDEO: Acróbata rusa sufre una terrible caída durante la actuación en un circo

Una gimnasta cayó desde gran altura durante una actuación en el circo Filatov en la ciudad rusa de Omsk, el domingo, informa RIA Novosti. El momento de su caída fue captado en video por el público y se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes se puede ver que la acróbata actuaba sin arnés de seguridad.

ATENCIÓN: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

Гимнастка упала с высоты во время выступления в омском циркеОчевидцы сообщают, что артистка жива, её госпитализировали. pic.twitter.com/RoDqP47jhR — Дуся Нюшина (@DNusina) September 18, 2022

"A veces sucede, es el costo de la profesión. El riesgo es parte de su trabajo. Los artistas lo entienden", explicó el circo.

La víctima fue llevada a un hospital, y su vida no corre peligro. "Este número en el circo de Filatov fue realizado por una artista con experiencia. Ella trabaja en dúo con su esposo. Su salud no está comprometida. Durante los ensayos de estos números, los artistas trabajan no solo el número, sino también las técnicas de caída en caso de trabajar sin seguro", explicó el portavoz del del espectáculo circense a TASS.