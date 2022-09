El precio de litio en China alcanza su nivel máximo

El 16 de septiembre el precio de carbonato de litio en China alcanzó un nivel récord, según los datos de Asian Metal Inc. que proporciona Bloomberg. El precio subió hasta 71.315 dólares por tonelada, triplicando el valor respecto el año pasado y aumentando más de 12 veces en comparación con el mínimo de julio del 2020.

El principal suministrador chino de litio, Ganfeng Lithium Co., dijo que está revisando sus precios debido al crecimiento de los costos de las celdas de baterías. Otros proveedores mundiales de litio apuntan a esta dirección al dar explicaciones. La empresa chilena SQM vaticina "un mercado muy ajustado" del litio en los próximos años. Chris Ellison, el director general de Mineral Resources Ltd., que extrae litio en Australia, pronostica que la producción del metal no podrá satisfacer la demanda mundial. "Ahora estamos afrontando un déficit de la oferta y parece que permanecerá al menos hasta el 2030", subrayó Ellison.

Mientras tanto, la Asociación China de Vehículos de Pasajeros pronostica que la cantidad de vehículos eléctricos vendidos este año alcanzará los seis millones de coches, dos veces más que el año pasado. No obstante, la oferta mundial no puede satisfacer la demanda creciente. "Muchos fabricantes de equipos originales son desatendidos por nuevos productores y suministradores de litio", destacó este mes Gilberto Antoniazzi, director financiero de la empresa Livent.

Las autoridades chinas también están preocupadas por la situación en el mercado, por lo que el Ministerio de Industria y Tecnologías Informáticas (MIIT, por sus siglas en inglés) la semana pasada prometió promover las exportaciones de litio y desarrollar sus refinerías a cambio de que las empresas productoras de litio limiten sus precios.