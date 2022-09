"Me pusieron del lado de Rusia": López Obrador denuncia que grupos "sectarios" distorsionaron su propuesta de paz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que grupos "sectarios" distorsionaron su propuesta de paz para resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia.

"Son sectarios o están a favor de una de las partes. Pues lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta que es buscar la paz y me pusieron de lado de Rusia", dijo el mandatario mexicano.

Tras críticas recibidas a su propuesta de tregua mundial, el presidente López Obrador pidió esperar, ya que "no se conoce bien" la postura de México, que será presentada ante la ONU. Acusó distorsión; "me pusieron del lado de Rusia", aseguró.Más, en: https://t.co/vMYmV2tWdbpic.twitter.com/UzLFz15fH1 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 19, 2022

El presidente López Obrador criticó un tuit de la periodista Dolia Estévez, quien señaló que la propuesta de paz de México fue redactada junto con diplomáticos rusos.

"Inventan o les dan mal la información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas. Porque no crean que los que se ocupan del espionaje son infalibles. Muchas veces no es inteligencia es espionaje y malo. Entonces inventan. Y esto les ha pasado a los espías o las agencias de las grandes potencias", dijo.

El presidente mexicano dijo que el canciller Marcelo Ebrard asistirá a la sede de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas para hacer la propuesta de instalar un comité que promueva una "solución negociada" al conflicto entre Rusia y Ucrania.

"Conviene a todos. Las guerras son lo más irracional que puede haber y siempre he dicho que la política se inventó para evitar la guerra", dijo López Obrador, quien se pronunció en contra de la "invasión" al mismo tiempo que criticó el envío de armas a Ucrania.

"Estoy proponiendo que el primer ministro Narendra Modi, de la India; el Papa Francisco y el secretario de la ONU, (Antonio Guterres), que los tres participen en un comité para buscar conciliación, conseguir tregua por lo menos cinco años, para atender graves y grandes problemas: la pobreza, migración, la violencia", señaló.

El presidente mexicano informó que el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, recibió instrucciones para entrevistarse con todas las partes del conflicto para tratar de buscar una solución diplomática al conflicto.

"Se tiene que insistir. Suceda lo que suceda, no es en vano luchar por la paz y la justicia", apuntó.

