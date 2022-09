Boric es abucheado durante el desfile de la tradicional Parada Militar en Chile (VIDEO)

"Las expresiones de opinión son legítimas siempre y yo mismo he sido parte", manifestó el presidente tras el acto.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue abucheado este lunes durante la tradicional Parada Militar que se realiza en el país cada 19 de septiembre con un gran desfile en honor a las 'Glorias del Ejército'.

El mandatario, quien participaba de este acto por primera vez desde que asumió el poder, aceptó las críticas a pesar de que fueron directamente en su contra e incluyeron pedidos de renuncia, según reportó el periódico Biobío.

🇨🇱 | Boric fue abucheado en la Parada Militar 2022, al canto de "MERLUZO, MERLUZO" (tonto, burro).pic.twitter.com/bNOYaWbCWV — La Derecha Diario (@laderechadiario) September 19, 2022

"Las expresiones de opinión son legítimas siempre, y yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida", manifestó Boric tras el evento.

Muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil. Impecable #ParadaMilitar2022 con honores a las Glorias del Ejército y a la historia de nuestra patria. pic.twitter.com/9D8McecTPe — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 19, 2022

"No tengo problema con que quienes no están de acuerdo con nosotros expresen su opinión. Le pido que no les falten el respeto a las instituciones de la patria, a todos quienes han realizado una impecable Parada Militar que ha estado a la altura de la historia de Chile", consideró el exmilitante del movimiento estudiantil universitario.

Además, a través de su cuenta de Twitter, el presidente dijo sentirse "orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil".

En 1915, se declaró al 19 de septiembre como el día de celebración de todas las glorias del Ejército, y desde entonces se ha llevado a cabo este acto cada año con dos únicas interrupciones, en 1973 y en 2020.

Según se informó oficialmente, en el desfile participaron 3.177 efectivos del Ejército: 1.372 de la Armada, 1.201 de la Fuerza Aérea, Carabineros con 1.695 y la Policía de Investigaciones (PDI) con 400 uniformados, de los cuales 1.410 eran mujeres. En total, fueron 8.276 efectivos los que desfilaron y la ceremonia tuvo una duración de casi tres horas.