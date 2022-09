Seguridad, desarrollo y combate al "autoritarismo": las claves del discurso de Lasso ante la Asamblea General de la ONU

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ofreció su discurso este miércoles en el 77.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, en el que hizo énfasis en la creación de oportunidades para impedir el surgimiento del "populismo" y el "autoritarismo".

Según Lasso, un banquero que llegó al poder representando a la derecha, urge avanzar hacia un "nuevo orden mundial en el que todos los ciudadanos se sientan incluidos, conectados y representados", para "mantener alejado al feo rostro del autoritarismo".

En esa línea, recalcó que ese nuevo orden debe ser interdependiente, "donde las oportunidades fluyan libremente de un rincón del planeta a otro". Y agregó: "Necesitamos un equilibrio donde cada día resulte más difícil para aspirantes a caudillos echarle la culpa de su fracaso a supuestas asimetrías del orden mundial".

Por otra parte, Lasso hizo un alegato por la apertura de las fronteras comerciales, en vez de "cerrarlas detrás de una falsa noción de soberanía, que en realidad no es tal, sino soberbia".

Seguridad internacional

En su pronunciamiento, consideró que la seguridad internacional "no es un derecho que simplemente se exige", sino un deber compartido, por lo que indicó que su Gobierno ha inaugurado "la lucha contra una amenaza" que, a su juicio, no fue confrontada en administraciones pasadas.

"Hoy el Ecuador está empeñado en una lucha frontal e inédita contra el tráfico de estupefacientes", dijo tras citar el hecho de que su país es el tercer país del mundo con más cocaína incautada, según el más reciente informe mundial sobre drogas.

No obstante, reconoció que el combate a ese flagelo es complejo porque no solo implica incautaciones, sino mafias trasnacionales que manejan un ingente negocio. Por ello, planteó que hay solo dos opciones para hacerle frente: "O sufrir por separado a un enemigo que coordinadamente actúa dentro de varios países para burlarse de nuestras leyes o unirnos para vencerlos. Los acontecimientos hacen evidente que necesitamos aún más colaboración y no me cansaré de insistir en ello".

Las palabras del presidente ecuatoriano iban enfocadas a justificar la recepción de recursos para el combate al narcotráfico: "El Ecuador, ya no solo con incautaciones récord, sino con el sacrificio de sus servidores, está demostrando que merece esa ayuda", sostuvo.

Migración

"Ecuador está ahí para el mundo y sé que el mundo también nos apoyará con este plan de regularización de hermanos venezolanos, que han tenido que salir de su país", fueron las palabras que Lasso expresó para solicitar más ayuda internacional.

El mandatario, que cifró en medio millón el número de ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador, aseguró que los migrantes han sido bien acogidos "pese a las dificultades presupuestarias" de su país, con un proceso de "regularización de alto alcance".

Sin embargo, recalcó que, por las dimensiones de su economía, es necesario el apoyo externo para hacer frente a ese desafío de movilidad humana. "Tradicionalmente hemos sido uno de los mayores receptores de refugiados de todo el hemisferio occidental", apuntó.