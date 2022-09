Antiguas cáscaras de huevo sugieren que los dinosaurios se estaban extinguiendo mucho antes del impacto del asteroide

Un grupo de investigadores de instituciones científicas de China desarrolló una nueva hipótesis que sugiere que la biodiversidad de dinosaurios en todo el mundo había disminuido mucho antes de su extinción, la cual ocurrió como consecuencia del impacto de un gran asteroide hace 66 millones de años, recogen este miércoles medios chinos.

De acuerdo con los autores del estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), se analizaron alrededor de 1.000 especímenes fósiles de cáscaras de huevos de dinosaurio, que fueron obtenidos de los sedimentos encontrados en la cuenca de Shanyang, en el centro de China.

Asimismo, precisaron que los huevos fosilizados pertenecen a tres especies de dinosaurios: 'Macroolithus yaotunensis', 'Elongatoolithus elongatus' y 'Stromatoolithus pinglingensis'. Las dos primeras forman parte del grupo de dinosaurios desdentados, conocidos como oviraptosaurios, en tanto que la tercera corresponde a la familia de los hidrosaudiros herbívoros (dinosaurios con pico de pato).

Después de utilizar diversas técnicas para determinar la edad geológica de las capas de roca que cubrían a los huevos, los científicos pudieron construir una línea del tiempo de los últimos 2 millones de años del período cretácico, con una resolución de 100.000 años, que representa el momento antes de la desaparición de los reptiles. Esta herramienta cronológica permitió a los investigadores conocer que el nivel de diversidad de especies de dinosaurios en la cuenca era demasiado bajo.

La disminución de especies no fue un fenómeno local

Por otro lado, los especialistas subrayaron que los fósiles de dinosaurios pertenecientes al período cretácico superior hallados en diversas provincias chinas indican que había una tendencia similar hace 72 millones de años. Además, tras comparar la distribución de fósiles de la misma época encontrados en la parte occidental de América del Norte, suponen que probablemente el número de dinosaurios estaba reduciéndose a nivel mundial antes de extinguirse.

"Los dinosaurios se extinguieron gradualmente durante millones de años, en lugar de llegar a un final abrupto por desastres repentinos", afirma Wang Qiang, académico del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de la Academia de Ciencias de China, quien aseguró que para próximas investigaciones se examinará cómo las erupciones de los 'traps' del Decán, en la India, y la caída de asteroides influyeron negativamente en el entorno ambiental para provocar la desaparición masiva de los dinosaurios.

