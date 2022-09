Argelia podría duplicar o incluso triplicar el precio del gas exportado a España

La empresa estatal argelina Sonatrach y la española Naturgy Energy Group estarían renegociando un acuerdo, firmado hace un año, sobre el suministro de gas natural a largo plazo y así asentar unas nuevas tarifas en la comercialización de este recurso energético de Argelia a España.

Dada la situación del mercado, todas las partes dan por sentado que los suministros aumentarán en función de la evolución de los precios mundiales. Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a El Confidencial que la negociación no está cerrada y aún no hay acuerdo sobre los plazos. No obstante, Argelia pretende que Naturgy acepte que la nueva tarifa esté vigente tres años.