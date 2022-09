EE.UU. no busca una nueva Guerra Fría con China y reafirma su apoyo a Ucrania: el discurso de Biden en la ONU (VIDEO)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, interviene este miércoles en Nueva York en el 77.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Biden ha comenzado su discurso con una retórica contra Rusia, apuntando a las propias normas del organismo internacional para calificar la operación en Ucrania por parte de Moscú de "ilegal y temeraria". "Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió a su vecino, intentó borrar del mapa a un Estado soberano. Rusia ha violado descaradamente los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas", indicó el mandatario.

"Esta guerra trata de extinguir el derecho de Ucrania a existir como Estado, simple y llanamente, y el derecho de Ucrania a existir como pueblo", dijo el presidente estadounidense. "Si las naciones pueden perseguir sus ambiciones imperiales sin consecuencias, entonces ponemos en riesgo todo lo que esta misma institución representa, todo", agregó.

Reformas al Consejo de Seguridad

Asimismo, Biden resaltó que había llegado el momento de reformar y ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU, más allá de sus actuales cinco miembros permanentes. De igual forma, destacó que los países deben abstenerse de usar sus poderes de veto, excepto en circunstancias excepcionales.

"Creo que ha llegado el momento de que esta institución sea más inclusiva, para que pueda responder mejor a las necesidades del mundo actual", indicó Biden. "Por eso también Estados Unidos apoya el aumento del número de representantes permanentes y no permanentes del Consejo. Esto incluye asientos permanentes para esas naciones. Llevamos mucho tiempo apoyando asientos permanentes para los países de África, América Latina y el Caribe", agregó.

EE.UU. no busca una nueva Guerra Fría

Estados Unidos ha cambiado su enfoque hacia China, indicó Biden, diciendo que no busca una "guerra fría", al tiempo que subraya las sustanciales diferencias políticas con Pekín.

"Mientras gestionamos las cambiantes tendencias geopolíticas, Estados Unidos se comportará como un líder razonable. No buscamos el conflicto, no buscamos una guerra fría. No pedimos a ninguna nación que elija entre EE.UU. o cualquier otro socio", destacó Biden, agregando que EE.UU. "no tendrá reparos" y promoverá su visión de un mundo "libre, abierto, seguro y próspero".

Igualmente, mencionó a Taiwán, diciendo que Washington se sigue oponiendo a los "cambios unilaterales en el statu quo por cualquiera de las partes".

Más información, en breve.