El director del BID acusa al banco de violar y manipular sus propias reglas tras una polémica investigación interna en su contra

Tras meses de una investigación interna que lo involucra, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, arremetió contra la institución por impulsar indagaciones que tenían como fuente principal un correo anónimo que se refería a la supuesta relación que habría mantenido con una trabajadora de ese organismo.

En un comunicado publicado en la página del BID, el también exfuncionario de la Casa Blanca aseguró que había apoyado y participado en una "investigación sin precedentes", que "no corrobora las acusaciones falsas y anónimas" que se hicieron en contra de él y de una empleada del principal banco de desarrollo de la región.

Claver-Carone, propuesto para ocupar ese cargo por el expresidente Donald Trump, aseveró que era "la primera vez en la historia" de una organización de ese tipo, "donde un líder electo ha sido objeto de una investigación arbitraria sin ninguna denuncia formal (…) sobre la base de denuncias anónimas y sin fundamento".

Bajo su punto de vista, "el proceso de investigación no cumplió con los estándares internacionales de integridad que tanto el BID como la región se esfuerzan por ejemplificar".

Al respecto, calificó lo sucedido como "un riesgo para la reputación" del organismo con sede en Washington. Para él, el ente actuó como "una organización política impulsada por intereses ideológicos o partidistas".

"El manejo de la investigación ha violado repetidamente las Reglas de Ética del Banco, las normas básicas y ha planteado prácticas seriamente cuestionables, incluida la manipulación, la distorsión y el uso consciente de información que se ha comprobado que no es confiable", recalcó.

¿Qué ocurrió?

En marzo de este año, los miembros de la directiva y el oficial de ética del banco recibieron un correo electrónico anónimo en el que se afirmaba que el titular de la institución mantenía una relación una funcionaria de menor rango, lo que está prohibido por el estatuto del BID. En el escrito también se le acusaba de realizar gastos excesivos en viajes y de haber despedido a tres personas que estarían al tanto de lo ocurrido.

El banco, con sede en Washington, contrató al bufete de abogados estadounidense Davis Polk & Wardwell LLP para que investigara las denuncias anónimas en contra Claver-Carone y a la persona con quien tendría el presunto vínculo, según Reuters.

El pasado lunes, se conocieron los resultados de esas indagaciones en un informe independiente que mostró evidencia de algunas de las denuncias –aunque no todas– hechas contra el jefe del banco, apunta la agencia británica. Hasta ahora no se sabe cuáles son.

Sin embargo, la exesposa del exdirector de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. aseguró que su matrimonio habría terminado en 2019, dos años antes de las acusaciones, y por ello no dijo nada al respecto.

Del mismo modo, las personas que habrían sido despedidas negaron que la causa de la decisión hubiera sido la supuesta información que manejaban sobre el director del banco.

"Campaña política anónima"

En abril de este año, tras conocer las acusaciones del correo, el titular BID dijo que era víctima de una "campaña política anónima en los medios" y que esperaba tener la oportunidad de defenderse.

"Créanme, me encantaría presentarles la evidencia directa que tengo, no circunstancial, no de oídas, no anónima, sino la evidencia directa de la verdad", recoge Reuters.

En esa oportunidad, el funcionario dijo que respetaría la confidencialidad del proceso y asomó que posiblemente algunos trabajadores del banco estarían "utilizando como arma una carta anónima para orquestar una campaña mediática", sin dar pruebas.

El nombramiento de Claver-Carone al frente del principal banco de desarrollo de América Latina, en 2020, generó fuerte rechazo principalmente de Argentina y México, debido a que nació en Florida (EE.UU.). Esto rompió con la tradición, establecida desde 1959 en el BID, de que las riendas del organismo estuviesen en manos de personas latinoamericanas.