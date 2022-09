"Debe volver al hangar": El piloto que trasladó al futbolista Emiliano Sala había advertido serias fallas en el avión antes del accidente

David Ibbotson, el piloto encargado de trasladar al fallecido futbolista argentino Emiliano Sala desde Nantes (Francia) hasta Cardiff (Reino Unido), había advertido fallas en el avión poco antes del accidente.

Así lo revelan una serie de audios dados a conocer por la cadena británica BBC, en los que el aeronauta le transmite a un colega su preocupación por el funcionamiento del Piper Malibú que manejaba.

En los mensajes telefónicos, dirigidos a su amigo Kevin Jones, se escucha al piloto reconocer un "estallido y humo" dentro de la aeronave, que se precipitó al océano el 21 de enero de 2019.

"Estaba en la mitad del Canal de la Mancha y 'bang'. Estaba volando y luego 'boom'. Pensé, '¿qué pasa?' Así que adelanté todo y verifiqué mis parámetros, todo estaba bien y seguí volando, pero llamó mi atención", le dijo Ibbotson a Jones, sobre el vuelo de ida hacia Nantes.

Además, una frase en particular revelaría que el piloto no se sentía seguro para emprender el viaje de regreso a Cardiff: "Normalmente tendría mi chaleco salvavidas entre los asientos, pero mañana lo llevaré puesto", indicó.

La preocupación del piloto era evidente y estaba relacionada con los problemas técnicos que observaba en la avioneta: "Ese Malibu, de vez en cuando tiene como un humo. Puedes sentirlo en todo el fuselaje", dijo. Y añadió: "El avión debe volver al hangar porque también presenta inconvenientes en el pedal del freno izquierdo".

Ibbotson, de 59 años y cuyo cuerpo nunca fue encontrado, había recibido el encargo de transportar al jugador de 28 años, quien dejaría el FC Nantes antes de unirse al Cardiff City de Gales, donde acababa de ser transferido por 17 millones de euros. Tras firmar contrato con su nuevo club, había regresado a Francia para despedirse de sus excompañeros.

"Fui a buscar a un futbolista. Me encargaron la tarea de recogerlo en un (avión) peligroso", señalaba Ibbotson.

Estas grabaciones se suman a otro audio conocido previamente: el mensaje de voz que Sala le envió a un grupo de amigos, preocupado por el riesgoso viaje hacia Cardiff, donde lo esperaban para sumarse a los entrenamientos.

"Si en una hora y media no tienen novedades mías... no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero, ya lo saben. Papá, qué miedo que tengo...", decía el delantero.

Al atravesar el Canal de la Mancha, la aeronave dejó de transmitir señales. Tras 14 días de búsqueda, un equipo de investigadores privados comunicó que había hallado el avión del futbolista argentino a varios kilómetros de la isla de Guernsey, cerca del último lugar donde fue detectado antes de desaparecer.

En el interior de la aeronave hallaron un cuerpo, que se identificó poco después como el del jugador.

El 17 de febrero de 2019, cientos de personas dieron el último adiós a Sala durante su funeral, que se celebró en la provincia argentina de Santa Fe, en el norte del país, donde se encuentra Progreso, la ciudad natal del futbolista.