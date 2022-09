Lasso confirma el hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal, la abogada que desapareció en una escuela de Policía

El presidente ecuatoriano afirmó que el feminicidio "no quedará impune" y que "todos los responsables serán sometidos a la ley".

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó este miércoles que las autoridades localizaron el cadáver de María Belén Bernal, la abogada que fue vista por última vez el 11 de septiembre cuando visitó a su esposo, el teniente Germán Cáceres, presunto responsable del feminicidio, en un edificio de la Policía en Quito.

"Con profundo dolor e indignación lamento informar que María Belén fue encontrada. Su feminicidio no quedará impune y todos los responsables serán sometidos a la ley", expresó Lasso en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Policía Nacional de Ecuador informó esta jornada que los equipos de búsqueda encontraron el cuerpo de Bernal en el cerro Casitagua, localizado detrás de la Escuela Superior de Formación de dicha corporación.

En un comunicado de prensa, la institución se refirió al crimen "atroz". "Es inaceptable que un policía haya privado la vida de otra persona, cuando el deber de todo policía es servir y proteger a la ciudadanía", expresó la corporación.

Desaparición de Bernal

La madrugada del 11 de septiembre, Bernal ingresó a la Escuela Superior de la Policía, según registraron las cámaras de seguridad. Sin embargo, no se tuvo evidencia de su salida del edificio. En tanto, su esposo, Cáceres, salió de las instalaciones manejando el vehículo de la abogada.

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía General, consultado por medios locales, algunos testigos escucharon que Cáceres golpeó brutalmente a Bernal. No obstante, ningún policía acudió en auxilio de la mujer.

El 13 de septiembre, Cáceres acudió a la Fiscalía para presentar su versión sobre el caso. La institución no presentó cargos al no tener evidencias de su responsabilidad, por lo que el hombre fue liberado.

Indignación

El feminicidio de Bernal provocó una ola de indignación y exigencias de justicia.

"La muerte pudo haberse evitado si los funcionarios públicos hubieran actuado con la debida diligencia antes y durante la desaparición de #MariaBelenBernal", manifestó la abogada Xiomena Ron en su cuenta de Twitter.

"En Ecuador la policía no protege, asesina. ¡Justicia para #MariaBelénBernal!", expresó, por su parte, la periodista Gabriela Barzallo.

La periodista Mercedes Cuesta también cuestionó la labor de las autoridades. "No, la policía no hizo su trabajo. Su trabajo era cuidarla, protegerla, auxiliarla cuando gritaba por ayuda; no encontrar su cuerpo inerte. El país clama por justicia", tuiteó.