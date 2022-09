Empresario entabla demanda contra McDonald's por "estereotipos raciales"

Alega que la cadena de comida rápida no hace publicidad en medios propiedad de afroamericanos.

El Tribunal de Distrito de Los Ángeles recibió el 16 de septiembre la demanda de Byron Allen, magnate de los medios de comunicación y jefe de Entertainment Studios, contra McDonald's por valor de 10.000 millones de dólares por discriminación y "estereotipos raciales", debido a que la cadena de comida rápida no hace publicidad en medios cuyos propietarios son afroamericanos, recoge NBC News. Allen sostiene que la empresa violó la legislación civil federal y la de California porque sus redes mediáticas fueron estimadas como no aptas para invertir su dinero o fueron relegadas a una agencia con una inversión menor de acuerdo al segmento de esa población.

El juez del tribunal, Fernando Olguin, constató que la demanda tiene fundamentos y que fueron presentados hechos para probar una discriminación intencional.

Mientras tanto, Loretta Lynch, jurista de McDonald's, dijo este martes que no hay evidencia de discriminación y acusó a Allen de buscar dinero, argumentando que la demanda se trataba "de ingresos, no de raza". "Las denuncias infundadas del demandante ignoran tanto las razones comerciales legítimas de no invertir más en sus cadenas como las relaciones de negocios duraderas de la empresa con muchos diferentes socios pertenecientes a personas [de razas] diversas", detalló.