Pedro Sánchez pide a la ONU avanzar en igualdad de género, acceso a vacunas y descarbonizar las economías

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, intervino en el debate del 77.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se celebra en Nueva York, para pedir igualdad de género, mejorar el acceso a las vacunas y avanzar en la descarbonización de las economías.

En su discurso, Sánchez llamó a aprender de las lecciones en la lucha contra la pandemia del covid-19 y destacó que en tan solo dos años se desarrollaron 40 vacunas. Así, destacó que mediante el mecanismo internacional Covax se asignaron más de 2.000 millones de vacunas a países en vías de desarrollo.

No obstante, Sánchez lamentó que "la desigualdad entre países en el acceso a las vacunas es sencillamente insultante, y contraria al interés general de la humanidad, porque no se va a poder erradicar un virus si no se elimina su propagación en todos los países".

En materia de salud, Sánchez anunció dos contribuciones. Por una parte, la nación donará 15 millones de euros al Fondo de Intermediación Financiera para la prevención, preparación y la respuesta ante las pandemias. Además, el país europeo aportará 130 millones de euros al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Ante la Asamblea General, Sánchez llamó a las naciones a acelerar la transición energética con urgencia, en específico, a "descarbonizar nuestras economías".

"La coyuntura actual nos empuja a cumplir con los compromisos de descarbonización de nuestras sociedades", afirmó. "No se trata de si es oportuno o no, sino de hacerlo de forma justa y con la celeridad que requiere la certeza científica. El tiempo se nos está agotando", añadió.

En materia de igualdad de género, Sánchez instó a escuchar la voz de las mujeres y a eliminar "todos los obstáculos para que ocupen los espacios que les corresponden".

En este marco, el presidente del Gobierno anunció que España aportará 100 millones de euros en los tres años siguientes a organizaciones que trabajen en la igualdad de género.

Crisis alimentaria

En su discurso, Sánchez también alertó sobre la crisis alimentaria a nivel global, que se ha agravado a raíz del conflicto en Ucrania.

"Vamos a movilizar 151 millones de euros en donaciones y 85 millones de euros en créditos para esta causa durante los próximos tres años", anunció.