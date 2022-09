Descubren que las minas del rey Salomón habrían transformado un valle de Israel en un desierto

Un equipo de investigación de la Universidad de Tel Aviv descubrió que la explotación intensiva de madera para la extracción de cobre de las minas del rey Salomón, en el valle de Timna (Israel), pudo haber contribuido al colapso medioambiental y la desertificación de la región.

Según detallan los investigadores en un artículo publicado este miércoles en Scientific Reports, entre los siglos XI y IX a. C. los mineros de Timna extraían el cobre mediante un proceso de fundición, una técnica muy adelantada para su época. Esta consistía en separar el metal de otros elementos al calentarlo por encima de los 1.200 °C durante 8 horas, tras lo cual era recuperado fácilmente de la base de los hornos de barro en los que se realizaba el proceso.

Durante sus investigaciones, los académicos analizaron bajo el microscopio distintas muestras de carbón, descubriendo que los restos más antiguos contenían principalmente retama blanca local ('Retama monosperma') y espinas de acacia, considerado un combustible de alta calidad disponible en las cercanías. Sin embargo, las muestras más recientes correspondían a madera de baja calidad de espacies no propias del área.

Esta situación, apuntan los expertos, se debe a que la gran cantidad de madera necesaria para extraer el cobre llevó a la industria a sobreexplotar este recurso, por lo que fue necesario importar madera de tierras lejanas para suplir la demanda, hasta que finalmente la minería dejó de practicarse en la región, probablemente por la falta de insumos.

"Nuestros hallazgos indican que la antigua industria del cobre en Timna no se gestionó de forma sostenible y que la sobreexplotación de la vegetación local acabó provocando la desaparición tanto de las plantas como de la industria. La producción de cobre no se reanudó en esta región hasta unos mil años después y el medio ambiente local no se ha recuperado del todo hasta hoy", concluyeron los científicos.

