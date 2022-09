Bélgica cerrará su reactor nuclear pese a los temores de una crisis energética en el país

La corporación energética francesa Engie clausurará este viernes de manera permanentemente uno de los cuatro reactores que integran la central nuclear de Doel, situada a las afueras de la ciudad belga de Amberes, tras 40 años de servicio, informó AFP.

El Doel 3, que tiene la capacidad de producir hasta el 10 % de la electricidad que se consume en Bélgica, será el primer reactor nuclear de ese país en clausurarse bajo la ley de eliminación progresiva de la energía nuclear, aprobada en 2003. Una vez que se desconecte el reactor nuclear, pasarán alrededor de cinco años antes de que se complete su total desmantelamiento.

Pese a que anteriormente se preveía que el Doel 3 cesara sus operaciones antes del 1 de octubre, el Consejo Científico de Radiaciones Ionizantes y la junta directiva de la Agencia Federal para el Control Nuclear (FANC, por sus siglas en neerlandés) aprobaron el pasado miércoles el plan para que Engie clausurara el reactor este viernes.

Sin embargo, la ministra del Interior de Bélgica, Annelies Verlinden, solicitó ese mismo día a la FANC que se pospusiera el cierre del Doel 3 "de manera segura", ante los temores de una crisis en los suministros de energía en Europa a causa de las sanciones antirrusas. En respuesta, la organización informó que la petición de Verlinden "no era una señal de buena gobernanza", al mismo tiempo que aseguró que "no podía garantizar que un escenario tardío y sin preparación no suponga un riesgo para la seguridad nuclear".

Por su parte, un portavoz de la compañía Engie precisó que no había recibido solicitud del Gobierno belga para prolongar las operaciones del Doel 3 y reiteró que "el reactor se cerrará definitivamente y, por lo tanto, no está previsto que se reinicie". La medida ha provocado la movilización de activistas pronucleares que abogan que el reactor se mantenga "en estado operativo".

A pesar de que la organización ambientalista Greenpeace reafirmó que "el cierre de Doel 3 no supone ningún problema para la seguridad del suministro y no tiene un impacto significativo en el precio de la electricidad", la exministra de Energía Marie-Christine Marghem piensa lo contrario, ya que argumentó que "con el riesgo de apagones en Francia este invierno, con Alemania abandonando la energía nuclear, pero quedándose sin gas" habrá "grandes dificultades".

Las preocupaciones energéticas también se manifiestan en Alemania

Los miembros de los partidos conservadores y liberales de Alemania están planteando una ampliación del funcionamiento de los últimos tres reactores nucleares que aún quedan en el país hasta el próximo año. Por el momento, el Gobierno alemán acordó que mantendrá en funcionamiento los reactores nucleares Isar 2 y Neckarwestheim hasta abril de 2023.

De acuerdo con la ley de eliminación nuclear, se estipuló inicialmente la desconexión definitiva en 2025 de los siete reactores nucleares ubicados en territorio belga, los cuales satisfacen cerca del 51 % de las necesidades eléctricas de la población. No obstante, las autoridades anunciaron el pasado mes de marzo que se decidió "tomar las medidas necesarias para extender la vida útil" de los reactores nucleares Doel 4 y Tihange 3 hasta 2035.