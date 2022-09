Zelenski dice estar "impactado" por la falta de apoyo de Israel

"No comprendo. Israel no nos ha proporcionado nada, nada, cero", declaró el mandatario ucraniano.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, manifestó estar "impactado" por no haber recibido ayuda militar de Israel desde que estalló el conflicto entre su país y Rusia. "Estoy impactado. No comprendo. Israel no nos ha proporcionado nada, nada, cero. Entiendo que ellos tienen que defender su tierra, pero he recibido información de que Israel está exportando armamento a otros países", dijo durante una entrevista emitida por el medio francés TV5 Monde.

"Ha habido discusiones con los líderes de Israel y eso no ayudó a Ucrania", aseveró el mandatario ucraniano, y afirmó de seguidas que "uno puede notar la influencia de Rusia en Israel". "¿Por qué no darnos defensas aéreas?", agregó.

Las autoridades ucranianas esperan que Tel Aviv adopte una posición más clara con respecto a la operación especial militar rusa y les brinde apoyo. Hasta el momento, Israel aun no ha impuesto sanciones contra Rusia. Antes del inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania, el Ministerio de Defensa israelí había otorgado licencias de exportación a empresas nacionales que querían vender sistemas antidrones a Ucrania. No obstante, todas esas licencias fueron suspendidas al comenzar el conflicto.