Hallan una canoa de 3.000 años en un lago de EE.UU.

Este jueves, arqueólogos marítimos de la Sociedad Histórica de Wisconsin (SHW), en EE.UU., y miembros de las Naciones Nativas de Wisconsin (la Nación 'Ho-Chunk' y la Tribu Bad River), recuperaron la canoa más antigua jamás descubierta en la región de los Grandes Lagos, EE.UU. La datación por radiocarbono realizada a esta canoa encontrada en el lago Mendota, la sitúa en el año 1000 a. C. (unos 3.000 años de antigüedad), y es más antigua que otra canoa de 1.200 años hallada el pasado año en la misma área, comunicó este jueves la SHW.

La arqueóloga marítima Tamara Thomsen, de SHW, localizó esta canoa durante una inmersión en mayo pasado. La canoa, tallada en una sola pieza de roble blanco, mide aproximadamente 4,5 metros de largo. Los arqueólogos, junto con voluntarios calificados, realizaron la excavación a mano. La Canoa será transportada al Archivo Estatal de Madison, Wisconsin, para su conservación y almacenamiento. Las dos canoas se someterán a un proceso de conservación de dos años, que concluirá con liofilización para eliminar cualquier resto de agua.

El Dr. James Skibo, arqueólogo de SHW, indicó que el hecho de encontrar ambas canoas a menos de 100 metros una de la otra, en el fondo de un desnivel en el lecho del lago Mendota, sugirió que la costa pudo haber sido mucho más baja. Este hallazgo llevó a investigar las costas antiguas "para explorar la posibilidad de que las canoas estuvieran cerca de lo que ahora son sitios de aldeas sumergidas", comentó Skibo.

"Encontrar una canoa históricamente significativa adicional en el lago Mendota es verdaderamente increíble y abre invaluables oportunidades educativas y de investigación para explorar los cambios tecnológicos, culturales y estilísticos que ocurrieron en el diseño de canoas durante 3.000 años", dijo Skibo.

La canoa recién descubierta permite componer la historia de la vida nativa en Wisconsin y la región de los Grandes Lagos. "La recuperación de esta canoa construida por nuestros antepasados da una prueba física más de que los nativos han ocupado 'Teejop' (Cuatro Lagos) durante milenios, que nuestras tierras ancestrales están aquí y teníamos una sociedad desarrollada de transporte, intercambio y comercio", dijo el presidente de la Nación Ho-Chunk (Pueblo de la Gran Voz), Marlon Águila Blanca.

"Cada persona que cosechó y construyó este 'caašgegu' (roble blanco) en una canoa puso una parte de sí misma en ella. Al preservar esta canoa, estamos honrando a los que nos precedieron", subrayó Águila Blanca. El líder nativo, también aplaudió el trabajo conjunto con la SHW dirigido a preservar la historia de sus antepasados y la del propio estado.

Por su parte, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, dijo: "Me sorprendió cuando se descubrió una canoa de 1.200 años el año pasado, pero este descubrimiento de una canoa que data del año 1000 a. C. es simplemente extraordinario". También puntualizó que "este increíble hallazgo" les brinda la oportunidad de trabajar en conjunto con las naciones nativas para, "no solo estudiar, sino celebrar la historia de los pueblos indígenas que han llamado hogar a esta tierra desde mucho antes de que Wisconsin se convirtiera en un estado".

