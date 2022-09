Logran 'hackear' la PlayStation 5 a través de una vulnerabilidad de la PlayStation 4 que Sony ya había reparado

Un experto en seguridad informática descubrió una vulnerabilidad en el sistema operativo de la consola de videojuegos PlayStation 5 (PS5) que habría permitido a cualquier 'hacker' eludir la protección del sistema y tener acceso a su núcleo, que controla la mayoría de sus funciones.

Andy Nguyen afirmó este miércoles en Twitter que se trata de un error en el sistema de archivos exFAT de la videoconsola, que, según afirma, ya había encontrado y reparado en la PlayStation 4 en 2020.

El ingeniero deduce que la solución de seguridad que la desarrolladora Sony Interactive Entertainment lanzó en ese entonces para la PS4 pudo haber fallado. "Parece que su parche de alguna manera se revirtió al hacer la transición de FreeBSD9 a FreeBSD11 [una distribución con código abierto basada en Linux que sustenta el sistema operativo de la PS5]", explicó a la sección de tecnología Motherboard de la revista Vice.

Nguyen informó al gigante japonés de videojuegos del defecto en la PS5, quien procedió a corregirlo este martes —con el lanzamiento de un nuevo parche— y recompensó al experto con 10.000 dólares, la misma cantidad que había recibido por su anterior hallazgo. Vice se comunicó con Sony para conocer sus comentarios al respecto, pero no ha recibido una respuesta.

Esta vulnerabilidad, asegura Nguyen, es solo un eslabón en una cadena de errores que darían paso a un 'jailbreak' del PS5, es decir, a una escalada de privilegios en las funcionalidades del sistema que permitiría a un usuario instalar emuladores de otras consolas, jugar videojuegos piratas, así como desbloquear y suprimir limitaciones impuestas por Sony en el sistema operativo original.

La semana pasada, otro analista de seguridad, que se apoda CTurt, encontró una manera de 'hackear' las PS4 y PS5 con ayuda de un emulador oficial de Sony para la PS2, y así ejecutar aplicaciones no oficiales, otros emuladores e incluso "algunos juegos comerciales pirateados de PS4". Sony no puede parchear este fallo o revocar el acceso a él, ya que el emulador "se incluye como un juego y no como parte del sistema operativo", explicó.

