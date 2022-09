El rapero Post Malone cancela una presentación tras caer de un escenario

El rapero estadounidense Post Malone canceló su presentación programada este sábado debido a un intenso dolor en el área torácica, producto de un fuerte golpe que sufrió la semana pasada en las costillas al caer del escenario durante un concierto en la ciudad de San Luis.

"Hoy me despertó un crujido en el lado derecho de mi cuerpo. Ayer en la noche me sentía bien, pero hoy es diferente. Tengo dificultades para respirar y siento un dolor como si me apuñalaran cada vez que respiro o me muevo […] No puedo realizar el 'show' de esta noche, lo siento mucho", escribió el artista en sus redes sociales.