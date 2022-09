El primer ministro israelí insta a poner sobre la mesa una "opción militar creíble" durante las negociaciones nucleares con Irán

Yair Lapid expresó su descontento con las actuales disposiciones del acuerdo nuclear y proclamó que Israel no permitirá a Irán convertirse en una potencia nuclear.

El primer ministro israelí, Yair Lapid, instó a poner sobre la mesa una "opción militar creíble" durante las negociaciones con Irán. El mandatario está seguro de que, por parte de Estados Unidos, esta táctica de negociación tendrá éxito. "Los iraníes siempre parpadean cuando se les presenta el poder de una superpotencia", señaló en una entrevista para el sitio web israelí Walla!.

"En 2015, cuando el presidente Obama presionó a los iraníes para que llegaran a un acuerdo, mostró las bombas antibúnker que Estados Unidos estaba desarrollando. [...] Eso es lo que hay que hacer ahora", afirmó Lapid.

El mandatario expresó su descontento respecto a las condiciones del acuerdo nuclear con Irán. Destacó que Israel no se opone al acuerdo en general sino a las actuales disposiciones del Plan de Acción Integral Conjunto del 2015. Instó a que el acuerdo no tenga fecha de vencimiento e incluya "opción de supervisión real [sobre el material nuclear iraní]". Además, el político declaró que Israel no permitirá que Irán se convierta en un estado nuclear.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, declaró el sábado que Washington le mostró a Teherán su voluntad de restablecer el acuerdo nuclear. "La parte estadounidense nos ha informado en repetidas ocasiones, incluso en los últimos días, que tienen la voluntad […] necesaria para llegar a un acuerdo", afirmó el canciller, agregando que los representantes iraníes le pidieron a la delegación estadounidense que conviertan sus palabras en acciones.