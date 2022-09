Scholz explica por qué Alemania no envía tanques a Ucrania

Alemania no envía tanques a Ucrania porque podría ser un paso peligroso en el desarrollo del conflicto, declaró el canciller alemán, Olaf Scholz, en una entrevista con el periódico The New York Times publicada este domingo.

"Estamos apoyando a Ucrania. [...] Lo estamos haciendo de una manera que no está escalando hasta convertirse en una guerra entre Rusia y la OTAN porque sería una catástrofe", señaló Scholz respondiendo a la pregunta de por qué Alemania no enviará tanques a Ucrania.

El canciller destacó que su país "está realmente haciendo mucho" en lo que se refiere al apoyo a Ucrania. Desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, Berlín ha proporcionado a Kiev ayuda militar valorada en unos 678 millones de dólares que se ha concretado en el envío de un sistema de defensa aérea, múltiples lanzacohetes, artillería sofisticada y docenas de cañones antiaéreos.

A pesar de las críticas desde Kiev, Scholz no quiere dar el primer paso hacia la escalada y subrayó que Alemania está cooperando con sus aliados y nunca toma decisiones sin consultarlos.