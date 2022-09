"Este día es de luto nacional": López Obrador ratifica su promesa de justicia a 8 años de la masacre de Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que este lunes es un día de luto nacional ya que se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los crímenes de derechos humanos de este país que mayor repercusión ha tenido a nivel internacional.

"Vamos a continuar con la investigación, se ha avanzado, se está rompiendo el pacto de silencio e impunidad", aseguró el mandatario al disculparse con los familiares de las víctimas, en medio de la controversia que rodea el aniversario de la tragedia debido a una filtración del informe oficial que detalla la crueldad con la que los jóvenes fueron asesinados.

"[La publicación] la hicieron de mala fe, pero en mi opinión, no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpa no solo por eso, sino por todo lo que injustamente les hicieron a sus hijos. Les ofrezco una disculpa a los padres, es lo que debe de cuidarse. Les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, que querían la verdad, aunque fuese dolorosa, y sí es muy dolorosa", explicó.

López Obrador aclaró que, cuando la Comisión del caso Ayotzinapa que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, le entregó el informe oficial, él mismo cuestionó que lo hubieran testado, es decir, que varios fragmentos estuvieran cubiertos con franjas negras, ya que la difusión de esos datos podría afectar el proceso judicial.

"Lo demás es una actitud, con todo respeto, de zopilotes, pero si se conoce la verdad no hay problema. La verdad es la que nos va a liberar de todo, no ocultar nada. Si por eso dije por qué testaron, eso es lo que se tiene que revisar, no es posible. Ojalá los abogados y jueces pongan por delante a la justicia", dijo.

También consideró que, quizá, quienes filtraron el documento sin testas lo hicieron pensando que de esa manera ya no tendría validez legal.

"Nada más que este no es un asunto nomás jurídico, es un asunto de justicia y de Estado. No es 'a ver, como dieron a conocer los nombres ya los vamos a dejar en libertad porque se violó el sacrosanto debido proceso'. No. ¿Y si son responsables, y cometieron los crímenes?", dijo al advertir que ninguna "argucia legaloide" debe vulnerar a la justicia.

Intereses

López Obrador reconoció que hay muchos intereses en juego alrededor del caso y a ello se debe, en parte, la polémica por la suspensión de las órdenes de captura en contra de 21 acusados, 16 de los cuales son militares.

"Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se encuentren los responsables, hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia", dijo.

Por otra parte, reconoció que hay diferencias entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Investigación del caso sobre las medidas judiciales que se aceleraron a partir de la presentación del informe que la Comisión Ayotzinapa dio a conocer el 18 de agosto.

Al día siguiente fue detenido Jesús Murillo Karam, el exprocurador del Gobierno de Enrique Peña Nieto que difundió una versión falsa sobre la desaparición de los 43 jóvenes. Más tarde la FGR pidió decenas de órdenes de aprehensión contra exfuncionarios, policías y militares.

"La Comisión me presentó un informe con anexos, y a partir de eso se decidió solicitar a la Fiscalía que se actuara, que ya no se perdiera más tiempo porque no queríamos que este lamentable caso se prolongara, era la apuesta de nuestros adversarios para estar cuestionándonos, no esperaban una decisión así", señaló.

López Obrador negó que el caso se encuentre estancado, aunque reconoció que hay sectores a los que no les gustó la detención de Murillo Karam.

"¿Esto cuándo se iba a realizar con un Gobierno de la oligarquía? Nunca, jamás. Se ha avanzado mucho, que no les gusta es otra cosa, querían tenernos contra la pared y no pudieron, esto no quita que la investigación continúe", dijo.

Al asumir también las diferencias de criterio entre varias autoridades de su Gobierno, el presidente consideró que la situación es muy compleja y no se trata de "buenos" y "malos",

"No es maniqueísmo. Por eso lo estoy atendiendo de manera personal y le pedí a la Fiscalía y a la Corte que se atendiera como un asunto de Estado", explicó.

