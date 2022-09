Una funcionaria del Tesoro de EE.UU. descarta reforzar los topes al precio del petróleo ruso con sanciones secundarias

La limitación de precios no se aplicará a los productos refinados desarrollados a partir de crudo ruso, precisó Catherine Wolfram.

La subsecretaria adjunta de Economía del Clima y la Energía del Tesoro de EE.UU., Catherine Wolfram, descartó este lunes la imposición de sanciones secundarias para reforzar el mecanismo de limitación de los precios del petróleo ruso, informa Reuters.

"No creemos que las sanciones secundarias sean necesarias", declaró a los periodistas la funcionaria, en el marco de la conferencia petrolera APPEC, que se celebra en Singapur. "Tenemos a todos los proveedores de servicios que forman parte de la coalición y cada país aporta algunas sanciones", agregó.

Según una propuesta bipartidista impulsada por el senador demócrata Chris Van Hollen y el republicano Pat Toomey que fue presentada la semana pasada, afrontarían las sanciones secundarias las instituciones financieras extranjeras involucradas en la venta o en el transporte de petróleo ruso, así como los países que importen petróleo, productos derivados de petróleo, gas y carbón procedentes de Rusia en volúmenes superiores a los registrados ante del conflicto en Ucrania. En su opinión, este mecanismo complementaría los esfuerzos para limitar los precios del petróleo ruso.

A primeros de septiembre, los países del Grupo de los Siete (G7), formado por el Reino Unido, EE.UU., Alemania, Italia, Canadá y Japón, acordaron introducir topes a los precios del petróleo ruso. Según reza el documento, planean prohibir los servicios de transporte marítimo de crudo ruso si se vende a un precio que rebase el límite "determinado por la amplia coalición de países".

La medida entraría en vigor en consonancia con los embargos de la Unión Europea: para el crudo a partir del 5 de diciembre y para productos derivados desde el 5 de febrero del próximo año.

Según precisó Wolfram, el tope de precios se aplicará al petróleo ruso en todos los intercambios comerciales, pero no a los productos refinados que se hayan producido a partir del crudo ruso. "Una vez que el petróleo se transforme sustancialmente, ya no se aplicará el tope de precios", afirmó, agregando que el hecho de que los comerciantes se beneficien de la compraventa de estos productos no significa que los ingresos vayan a Moscú.

Paralelamente, la funcionaria indicó que la Administración Biden está en estrecho contacto con la OPEP, "a la que no le gusta la volatilidad ni la idea de que grandes cantidades de petróleo ruso salgan del mercado", e insiste en que el tope de precios se aplicará únicamente a Rusia.