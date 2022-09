Detienen al jefe de custodia del presidente uruguayo por falsificación de documentos

El jefe de la custodia del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue detenido en las últimas horas por la Policía, que lo acusa de falsificación de documentos, informó el periódico local El Observador.

Alejandro Astesiano fue arrestado a pedido de una fiscal y será indagado en el marco de la investigación de una banda que presuntamente elaboraba pasaportes falsos para que sus titulares accedieran a la ciudadanía uruguaya.

La noticia dejó "sorprendido" al mandatario, quien dijo desconocer las razones del arresto y de momento descartó retirar de su cargo al subalterno.

Lacalle Pou negó que Astesiano tenga antecedentes penales y recordó que "todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", aunque, de acuerdo a la prensa local, el detenido ha sido investigado en múltiples ocasiones desde 2003 por hurto, estafa, apropiación indebida y daños.

Cuestionado sobre el futuro de Alejandro Astesiano en el cargo de jefe de custodia, Lacalle consideró que "todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, (pero) una orden de detención no se libra porque sí" https://t.co/dBIheNIzQEpic.twitter.com/v2H23GQEsR — EL PAÍS (@elpaisuy) September 26, 2022

"Si ustedes se sorprendieron con la noticia, imagínense quien habla, cuando estos últimos cinco días estuve afuera con mis hijos y con la persona que ayer fue detenida", señaló el jefe de Estado sobre Astesiano, quien lo acompañó en las vacaciones que tomó la semana pasada.

Al regresar anoche a su residencia oficial, el director de Inteligencia informó a Lacalle Pou de la orden de arresto librada por una fiscal y el jefe de custodia fue detenido de inmediato.

"Desde ese momento está incomunicado", señaló el presidente durante una rueda de prensa, y añadió que no tiene más información sobre el tema.

"Ni yo pregunté, porque no debo, ni el director de Inteligencia me lo iba a decir, porque por su independencia debía cumplir con el mandato que tenía", explicó Lacalle Pou.

Sin embargo, admitió que una orden de detención "no se libra porque sí". "Me imagino que la fiscal tiene indicios, no sé de qué involucramiento, lo desconozco", afirmó.