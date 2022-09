Miles marchan en México para exigir justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa a 8 años de su desaparición (VIDEOS, FOTOS)

Las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa encabezaron este lunes una multitudinaria marcha que partió del Ángel de la Independencia y se dirigió al Zócalo de Ciudad de México, para exigir justicia en el caso.

Cuando se cumplen ocho años de la desaparición de sus hijos, ocurrida en Iguala (Guerrero), los días 26 y 27 de septiembre de 2014, los familiares de los normalistas exigieron la presentación con vida de los estudiantes, así como el castigo de los funcionarios responsables.

El contingente de #Ayotzinapa8Años entra al #Zocalo y se alista para el mensaje de las madres y los padres de los 43 estudiantes. pic.twitter.com/oXQ5sLFMZN — Red Rompe el Miedo (@RompeMiedo) September 26, 2022

Madres y padres de #Ayotzinapa llegan al Zócalo. Los jóvenes normalistas vienen atrás e ingresan a la plaza mayor con el conteo del 1 al 43. pic.twitter.com/20Y8NV08m9 — Arturo Cano (@ArturoCanoMx) September 26, 2022

"De las 83 órdenes de aprehensión, queremos que se cumplan, no que los estén dejando libres. Queremos que se detengan a todos los responsables, porque fue un crimen de Estado, queremos que todos caigan", dijo la madre de un estudiante en el Zócalo capitalino, a unos metros del Palacio Nacional.

Los manifestantes por #Ayotzinapa8Años avanzan por Av. 5 de mayo y están por entrar el #Zócalo.Hasta el momento no se reportan incidentes ni agresiones contra la prensa o manifestantes. pic.twitter.com/TQMTi3Qe9r — Red Rompe el Miedo (@RompeMiedo) September 26, 2022

La exigencia de detención de los funcionarios involucrados se exacerbó a raíz de la polémica por la suspensión de las órdenes de captura en contra de 21 acusados, 16 de los cuales son militares.

En la marcha de #CDMX por 8 años sin justicia ni verdad para los 43 estudiantes desaparecidos de #Ayotzinapa, se despliega una manta para señalar la responsabilidad del Ejército en el crimen.#FueElEjercito#CrimenDeEstado#Ayotzinapa8añospic.twitter.com/ZFMzVLPWsO — Red Rompe el Miedo (@RompeMiedo) September 26, 2022

“Yo le pido a este nuevo gobierno que no se burle de nosotras. Que ya no estén ocultando a los verdaderos responsables.”Doña Blanca, madre de Jorge Álvarez Nava, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. pic.twitter.com/aRTzNNMfWp — 𝔗𝔯𝔶𝔫𝔬 𝔐𝔞𝔩𝔡𝔬𝔫𝔞𝔡𝔬 (@tryno) September 26, 2022

Además, los familiares siguen exigiendo que Tomás Zerón, quien fuera el director de la Agencia de Investigación Criminal y que está acusado de torturar a testigos para obtener declaraciones falsas, sea extraditado a México desde Israel, donde se esconde en la actualidad.

"Mientras no haya prueba de que nuestros hijos están muertos, seguiremos en las calles luchando por verdad y justicia", se reafirmaron los padres en el mitin de este lunes. Este reclamo surgió después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa afirmara que no hay indicios de que los estudiantes estén con vida. No obstante, en estos ocho años, solo se ha logrado identificar los restos de tres normalistas: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Jhosivani Guerrero y Alexander Mora.

Durante la movilización también acudieron estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Miles de personas se unen a la exigencia de justicia de las madres, los padres de los 43 estudiantes de #Ayotzinapa. 📢La red #RompeElMiedo llama al @GobCDMX a garantizar el derecho a la protesta y abstenerse de estigmatizar o criminalizarla. pic.twitter.com/KUy96tbswp — Red Rompe el Miedo (@RompeMiedo) September 26, 2022

Durante la marcha, los manifestantes repitieron consignas como: "Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables"; "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos"; o "Ayotzinapa vive, la lucha sigue".

En el antimonumento por los 43, ubicado en Paseo de la Reforma, los familiares nombraron a cada uno de los normalistas y los asistentes a la marcha respondieron con el grito: "presentación con vida".

La señora Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Asencio Bautista, nombra a cada uno de los 43 estudiantes de #Ayotzinapa en un pase de lista. pic.twitter.com/SCPfLINpil — adondevanlosdesaparecidos.org (@DesaparecerEnMx) September 26, 2022

Durante la movilización se registraron incidentes aislados de violencia, cuando un pequeño grupo de personas encapuchadas se enfrentó con la Policía.