Reportan que los sistemas HIMARS se vuelven ineficaces contra el Ejército ruso

Los sistemas de lanzacohetes múltiple HIMARS suministrados por Estados Unidos a Ucrania en medio del conflicto armado en su territorio "no han logrado hacer mucha mella en la cadena de suministro rusa" de municiones, reveló este lunes un reportaje de The New York Times desde el área de combates.

Los autores del artículo atribuyen esa idea al testimonio de comandantes ucranianos, cuyos nombres no especifican, atrincherados en la localidad de Bajmut, un punto clave de la defensa de las fuerzas de Kiev al norte de Donetsk.

Así, se ha producido un "cambio marcado respecto a los reportes de los comandantes ucranianos durante el verano", cuando estos sistemas de artillería apenas habían comenzado a llegar al frente de batalla.

En opinión de los periodistas, esta evaluación de la eficacia de los más avanzados lanzamisiles occidentales "sugiere que Rusia se había adaptado a los ataques al distribuir mejor sus reservas de municiones". En los primeros meses de la operación militar especial, otros medios reportaron que grandes depósitos rusos habrían sido blancos de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Hace unas semanas, Kiev solicitó a EE.UU. el suministro de misiles balísticos ATACMS, con alcance de hasta 300 kilómetros, para dispararlos desde los sistemas HIMARS o M270 MLRS ya disponibles. Hasta ahora, la Administración Biden se ha negado a entregar esta clase de municiones ante temores de que Ucrania podría usarla contra el territorio ruso.

Un portavoz de la inteligencia militar de Ucrania dijo en julio pasado que Crimea podría ser "uno de los objetivos" para atacar con la moderna artillería occidental con el fin de "garantizar la seguridad" del país.