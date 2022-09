Ucrania responde a la movilización parcial en Rusia

Las autoridades de Ucrania no declararán una movilización adicional en respuesta a los referendos de adhesión a Rusia que se están celebrando en el este y el sur del país y a la movilización parcial decretada por Moscú, según afirmó el sábado el asesor presidencial Mijaíl Podoliak.

En declaraciones al medio alemán Tagesschau, el alto funcionario ucraniano señaló que se han formado ya reservas a través del sistema de defensa territorial y que estas se utilizarán activamente.

"No debemos anunciar ninguna movilización adicional hoy. Lo tenemos todo y estamos preparados para más tropas rusas", dijo el asesor de Vladímir Zelenski.

Aunque Ucrania no necesite de momento más personal, sostuvo, el país sí necesita tanques, y no de tipo soviético, sino "máquinas de estilo occidental, como el Leopard 2".

Ucrania y Alemania se han enfrentado por la negativa de Berlín a suministrar este tipo de tanques. La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, declaró este mes que su país había alcanzado su límite de suministro de ayuda militar y que no podía proporcionar más armamento sin poner en peligro su propia seguridad. Alemania ya ha entregado a Ucrania sistemas de misiles antiaéreos Singer, blindados antiaéreos Gepard y obuses autopropulsados Panzerhaubitze 2000, pero Kiev -e incluso algunos funcionarios alemanes- no están satisfechos con nada que no sean los Leopards.

Podoliak aseguró que Ucrania está perdiendo muchos menos soldados que Rusia, haciéndose eco de las palabras del presidente Zelenski, quien declaró la semana pasada que su Ejército estaba sufriendo al menos 50 bajas diarias, pero que las pérdidas rusas eran cinco veces más.

Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, declaró días antes que mientras Rusia ha perdido cerca de 6.000 militares desde el comienzo de la ofensiva en febrero, Ucrania ha registrado bajas estimadas en unos 61.000.

El presidente ruso Vladímir Putin anunció la semana pasada la movilización parcial en el país, que tiene como objetivo reclutar a 300.000 efectivos para defender los territorios ya liberados en el conflicto ucraniano. Las medidas coinciden con referendos de adhesión a Rusia celebrados en las repúblicas de Donbass y las regiones de Jersón y Zaporozhie entre el 23 y el 27 de septiembre.