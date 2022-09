Un nuevo asesinato y varias agresiones con motivaciones políticas avivan la tensión a pocos días de las elecciones en Brasil

Os Bolsonaristas contra as mulheres esse é o reflexo do que Bolsonaro prega.Uma jovem foi agredida na cabeça com uma paulada, após criticar o Bolsonaro em bar: 'Vai apanhar que nem homem'Caso ocorreu no Centro de Angra dos Reis, polícia investiga o episódio como lesão.🙏 pic.twitter.com/6PnfGMc2Z9