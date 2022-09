Tres preguntas y sin participación del Instituto Nacional Electoral: así será la "consulta" sobre la militarización en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes que el próximo 22 de enero se realizará un "ejercicio de participación social", a nivel nacional, para que la ciudadanía opine sobre el papel que deben cumplir la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

En conferencia de prensa, el mandatario aclaró que no se le puede denominar formalmente como una "consulta popular", ya que esa categoría tiene determinados marcos legales que en esta ocasión no se cubrirán. También precisó que los resultados no serán vinculatorios, es decir, que no deberán ser forzosamente cumplidos.

Las preguntas que deberán responder las y los mexicanos son: 1) ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?; 2) ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?; 3) ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública?

"Lo que nos importa es que se avance en la democracia participativa porque la democracia significa el poder del pueblo, es una forma de vida", afirmó al explicar que la intención es recoger los sentimientos de la gente en torno a uno de los temas más controvertidos de su Gobierno y que es la creación de la Guardia Nacional y su adhesión a la Secretaría de la Defensa.

"¿El pueblo no existe? ¿Es invitado de piedra? ¿Son ciudadanos imaginarios? ¿Aquí los que sabemos de política y decidimos somos los de la élite del poder económico y político? No, para nada: la democracia es asunto de todos", advirtió.

López Obrador ya había anticipado que no solicitará la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE, con el que está enfrentado a grado tal que incluso ha pedido su desaparición) porque seguramente el organismo pediría la asignación extraordinaria de recursos millonarios, como ya ocurrió este año con la consulta por la revocación del mandato.

Detalles

Este inédito ejercicio se anunció luego de que López Obrador propusiera ante el Congreso una polémica reforma para permitir que el Ejército realice tareas de Seguridad hasta el año 2028 ya que, de lo contrario, esas labores llegarán a su fin en 2024.

La semana pasada, la bancada oficialista en el Senado suspendió la discusión debido a que no tenía la mayoría necesaria para aprobar una iniciativa, que es resistida por organizaciones de derechos humanos y otros sectores que denuncian y rechazan la militarización del país que impulsa el presidente.

"Es un acto irracional de perturbación política, de politiquería, el no entender que necesitamos del apoyo de las Fuerzas Armadas para dar garantías de seguridad a la gente, fortalecer a la Guardia Nacional, y que lo más importante es la seguridad pública, por eso la consulta", insistió este martes antes de darle la palabra al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El funcionario explicó que el objetivo para el 22 de enero es instalar un "punto receptor de la opinión pública", (equivalente a un centro de votación) en cada una de las 68.980 secciones electorales en las que se divide el país.

"La organización estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y un comité ciudadano de carácter honorífico que determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional. Se replicará a nivel estatal y se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo tanto para la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular", señaló.

La jornada se llevará a cabo de las 8:00 a las 18:00 horas del domingo 22 de enero de 2023 y podrán participar todos los mexicanos que muestren su Clave Única de Registro de Población o cualquier identificación oficial con fotografía. Las autoridades garantizarán el secreto de sus opiniones.

Los voluntarios de las casillas realizarán el cómputo de los resultados, los enviarán a las secretarías de Gobernación de cada estado, y estas, a su vez, a la Secretaria de Gobernación nacional, que llevará a cabo la contabilidad final junto con el comité ciudadano que participará en la organización. Los resultados definitivos se darán a conocer el 24 de enero.

Además de los centros físicos, las autoridades crearán un portal en el que la gente podrá votar de manera virtual, incluidos los mexicanos residentes en el extranjero, y que estará disponible del 12 al 22 de enero.

De acuerdo con el cronograma presentado por el secretario de Gobernación, el 4 de octubre habrá una reunión con los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y dos días después, con los presidentes municipales de todo el país. Las campañas para publicitar el ejercicio comenzarán el 10 de octubre.