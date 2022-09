El 'indicador Buffett' alerta: las acciones estadounidenses siguen sobrevaloradas

Un indicador clave de mercado, creado por el inversor, empresario y filántropo Warren Buffett, fluctúa actualmente en torno a 150 %, lo que indicaría que las acciones bursátiles estadounidenses siguen sobrevaloradas y corren el riesgo de seguir cayendo, informan medios locales.

Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, concibió y presentó en 2001 un método de evaluación del mercado bursátil en EE.UU. El llamado 'indicador Buffett' compara la capitalización de mercado de todas las acciones que cotizan en bolsas estadounidenses con la última estimación trimestral del producto interno bruto (PIB) del país.

Para esos cálculos, el índice Wilshire 5000 es la medida más común del valor agregado del mercado bursátil estadounidense. Según los últimos datos del sitio web Market Watch, para este martes el índice fue de 36.354,79. De acuerdo con la última estimación de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, el PIB nacional del segundo trimestre fue de 24,88 trillones de dólares. Esto sitúa el indicador de Buffett en 146,1 %, lo que supone que la bolsa estadounidense está sobrevalorada.

Warren Buffett sostuvo ya en 2001 que con el indicador al 100 %, las acciones tienen un valor razonable. A un nivel de 70 % o de 80 %, la compra de acciones "probablemente funcionaría muy bien". Pero si el índice llega a 200 %, eso sería un "juego con fuego". Según el multimillonario inversor, este indicador es "probablemente la mejor medida de valoración en un momento dado".

De enero para acá, el 'indicador Buffett' ha retrocedido desde más allá de 210 %. Esto, debido a la caída del mercado bursátil, todavía bajo los efectos negativos de la pandemia de covid-19. Este año el mercado estadounidense de valores ha seguido una tendencia a la baja. El índice S&P 500, el más amplio del mercado, cayó este martes a 3.623,29, en un nuevo mínimo para este año.

No obstante, el 'indicador Buffett' tiene sus deficiencias. En particular, sus cálculos comparan la capitalización bursátil del momento con el tamaño del PIB de unos meses atrás. Además, el PIB nacional no incluye los ingresos generados fuera de EE.UU., a pesar de que muchas empresas obtienen ganancias también en otros países, lo que se tiene en cuenta en su cotización.