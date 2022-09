El presidente turco vuelve a arremeter contra Grecia por militarizar islas del Egeo

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, arremetió este lunes contra Grecia por su "despliegue ilegal" en islas del mar Egeo de vehículos blindados entregados por EE.UU. y reiteró que Ankara no dejará de defender sus derechos e intereses nacionales.

"Los despliegues militares que parecen una ocupación por parte de países extranjeros en toda Grecia deberían, en realidad, inquietar al pueblo griego, no a nosotros", dijo el mandatario citado por la agencia local Anadolu.

Erdogan hizo estas declaraciones después de que drones del Ejército de Turquía captaran imágenes del momento en que dos barcos de desembarco griegos se dirigían a las islas de Lesbos (Midilli) y Samos (Sisam) con equipo militar a bordo. Los dos territorios griegos, situados a escasos kilómetros de las costas turcas, han recibido un total de 41 vehículos tácticos blindados, señalaron las fuentes.

Esa misma jornada, Ankara convocó al embajador griego y le pidió que pusiera fin a las violaciones del derecho internacional y que devolviera a las islas su estatus no militar, precisaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores del país.

Asimismo, en una nota de protesta dirigida a Washington, Ankara instó a respetar el estatus de ambos territorios y subrayó que deben tomarse medidas para evitar el uso de armas en ellos.

El mandatario turco también condenó las acciones de Grecia, porque —dijo— están "llenas de provocaciones" y buscan ralentizar el desarrollo de Turquía.

"Somos muy conscientes de las verdaderas intenciones de quienes provocaron y lanzaron a los políticos griegos contra nosotros para obstaculizar nuestro programa de construcción de una Turquía grande y poderosa", dijo Erdogan. "Sin embargo, este es un juego peligroso para los políticos griegos, el Estado griego, el pueblo griego y quienes los utilizan como marionetas", agregó.

El presidente también añadió que Ankara "utilizará todos los medios a su alcance" para seguir defendiendo sus derechos e intereses frente a Grecia, que, según afirmó, no está al mismo nivel que Turquía y actualmente corre riesgo de empeorar aún más su situación.

"Ni esos despliegues militares ni ese apoyo político y económico son suficientes para elevar a Grecia a nuestro nivel, pero estos pasos equivocados son suficientes para arrastrar a Grecia al pantano en todos los sentidos", dijo el mandatario turco.

"No estoy bromeando, hablo en serio"

El pasado mes de junio, Erdogan denunció que Grecia está militarizando las islas del mar Egeo, actuando "como si estuviera haciendo paradas turísticas" en esas zonas, y pidió al Gobierno heleno que ponga fin a esas acciones.

"Una vez más hacemos un llamado a Grecia para que detenga la militarización de las islas con estatus no militar y actúe en conformidad con los acuerdos internacionales. No estoy bromeando, hablo en serio", señaló el presidente turco, al tiempo que agregó que su país no dudaría en utilizar sus poderes derivados de los tratados internacionales para asegurar sus derechos en el Egeo.

Además, instó a Atenas a abstenerse de "sueños y acciones" que conducirán a "su arrepentimiento", como —recordó— ya ocurrió "hace un siglo", en referencia a la Guerra de Independencia de Turquía (1919 -1923), en el curso de la cual las fuerzas griegas fueron expulsadas de su territorio.