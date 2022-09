Rusia ante la ONU: "La expresión directa de la voluntad popular dejó de ser el criterio de elección democrática para Occidente"

La "histeria" instigada por Occidente en torno a los referéndums sobre la adhesión a Rusia de las repúblicas populares del Donbass y de las regiones de Jersón y Zaporozhie demuestra que "la expresión directa de la voluntad de los ciudadanos hace tiempo que dejó de ser un criterio de elección democrática", declaró el representante permanente ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, durante una sesión del Consejo de Seguridad.

"Lo único que se reconoce es solo lo que se aprueba en Occidente", aseveró el diplomático ruso, al tiempo que denunció que la versión occidental de la democracia "ha degenerado en una dictadura de la minoría liberal sobre la mayoría conservadora". "Esta forma de negar el derecho a la disensión no liberal y no rusófoba se aplica no solo a Ucrania, sino también a sus propios aliados del bloque occidental", dijo.

En ese sentido, Nebenzia puso como ejemplo de las "amenazas abiertas" a Italia por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acerca las consecuencias que aguardarían al país en caso de que los resultados las elecciones generales, celebradas el domingo, "no agradaran" a Bruselas; así como en el caso de Serbia, que —dijo— "se ve obligada a adoptar una postura antirrusa y a apoyar sanciones económicamente devastadoras" contra Moscú.

Paralelamente, denunció "el doble rasero flagrante" de Occidente, que en su momento apoyó la independencia de Kosovo, pero "niega" a los ciudadanos de Donbass y a "los territorios liberados" de Ucrania "el derecho a la autodeterminación".

Nebenzia definió los referéndums sobre la adhesión a Rusia como a un acontecimiento "muy esperado" por los habitantes del Donbass que llevará a sus territorios "la paz que no han visto durante ocho largos años". "Desde 2014, Kiev ha seguido un curso deliberado para exterminar físicamente a los habitantes indeseables de las repúblicas de Lugansk y de Donetsk", denunció el representante ruso ante la ONU. Asimismo, declaró que si Kiev hubiera cumplido los Acuerdos de Minsk y respetado los derechos humanos básicos de sus compatriotas, "no habría sido necesaria ninguna operación especial" por parte de Rusia.

Propaganda occidental para desacreditar los resultados

Por otra parte, Nebenzia señaló que los referéndums se celebraron "en condiciones de excepcional transparencia y en pleno cumplimiento de todas las normas electorales", con la presencia de más de 100 observadores internacionales independientes de 40 países. En este sentido, calificó de "propaganda occidental" las acusaciones acerca de que los residentes, supuestamente, fueron obligados a votar en las consultas. "Los países occidentales lanzaron todo el poder de su maquinaria de propaganda para desacreditarlos", puntualizó.

El diplomático aseguró que Rusia invertirá en el desarrollo de las repúblicas populares del Donbass y de las regiones de Jersón y Zaporozhie, tal como lo ha hecho con Crimea, donde en estos ocho años, la vida "ha cambiado a mejor, la gente vive sin temer por su vida, la economía se desarrolla activamente, se construyen infraestructuras".