El Kremlin sobre las emergencias de Nord Stream: "Este gas cuesta mucho dinero, ahora se escapa al aire"

Las averías que se produjeron en los gasoductos Nord Stream el lunes presentan un problema significativo para Rusia, ha declarado este miércoles el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

"Esto es un gran problema para nosotros. Las dos líneas del Nord Stream 2 están llenas de gas, todo el sistema está listo para bombear gas, y este gas es muy caro", señaló el vocero.

Asimismo, Peskov recordó las palabras del presidente Vladímir Putin, quien había advertido a los países europeos que bloquearon el proyecto que este gas estaba previsto para los balances internos de la Federación Rusa y que si reconsideraban su decisión más adelante "no habrá el 100 %, sino solo la mitad del gas".

El Kremlin calificó de "previsiblemente estúpidas" las insinuaciones de que Rusia esté implicada en los accidentes de los gasoductos Nord Stream.

"Es bastante predecible y previsiblemente estúpido y absurdo plantear tales teorías [...] Este gas cuesta mucho dinero y ahora mismo se está escapando al aire", manifestó Peskov.

Instó a que se piense bien antes de hacer declaraciones, y afirmó que se debe esperar hasta que se investigue si se trata de explosiones o no.

El portavoz del Kremlin recordó las declaraciones de febrero del presidente estadounidense, Joe Biden, que prometió poner fin al Nord Stream 2. Pero Moscú, según Peskov, aún no sabe qué tenía en mente el inquilino de la Casa Blanca.

"Vemos una reacción histérica y eufórica de los polacos, al borde de la locura, que dan las gracias a Estados Unidos por ello. Lo que significa esta gratitud, tampoco lo sabemos", continuó Peskov.

"Hay muchas preguntas sobre lo que pasó. Estamos viendo los enormes beneficios de los proveedores de gas natural licuado de Estados Unidos que han multiplicado sus entregas al continente europeo. Están muy, muy interesados en seguir obteniendo estos superbeneficios. ¿Estamos interesados nosotros? No, no lo estamos, hemos perdido nuestras rutas de suministro de gas a Europa", destacó.

Las autoridades rusas aún no entienden qué ha pasado con los gasoductos, sostuvo Peskov. "Si no me equivoco, hasta ahora no entendemos qué reparar. ¿Cómo podemos pronosticar las reparaciones si no entendemos lo que hay que reparar? No entendemos lo que pasó allí", afirmó.

Se podrá inspeccionar los tramos dañados de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 dentro de una o dos semanas, afirmó el miércoles a los periodistas el ministro de Defensa danés, Morten Bodskov.

"La realidad es que podría tomar una o dos semanas para que la zona [de las emergencias] se calme lo suficiente como para estudiar apropiadamente lo que ha sucedido", señaló el alto funcionario citado por AFP.

La empresa operadora del gasoducto Nord Stream 2, cuya construcción fue ultimada el año pasado, pero que nunca llegó a funcionar y que solo contiene el así llamado gas técnico, informó el lunes de una brusca caída de presión, de 105 a 7 bares, en uno de los tramos del gasoducto en aguas danesas del mar Báltico.

La noche del lunes se registró también una caída de presión en ambos conductos del Nord Stream 1. Su operador Nord Stream AG calificó al día siguiente de "sin precedentes" los daños ocurridos en los tres conductos submarinos del sistema Nord Stream.

En otro comunicado, la empresa apuntó esa misma jornada que la caída de presión causada por la fuga de gas en ambos tramos del Nord Stream 1 "lleva a una fuerte suposición de daño físico de la tubería". Asimismo, detallaron que las partes dañadas se ubican al noreste de Bornholm, en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y de Suecia, respectivamente.

Mientras, las estaciones sismológicas de ambos países registraron potentes explosiones submarinas en la misma zona del Báltico donde se produjeron las fugas de gas del Nord Stream 1 y del Nord Stream 2, reportó el canal sueco SVT, que recogió el testimonio de un directivo de la Red Sísmica Nacional de Suecia (SNSN).

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Dinamarca publicaron un video que muestra la magnitud de las fugas.

Sospechas de "acciones deliberadas"

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró el martes, citada por la prensa local, que su Gobierno cree que las fugas son el resultado de "acciones deliberadas" y no "de un accidente". "Todavía no hay información que indique quién puede estar detrás de esta acción", añadió.

Por su parte, el ministro de Energía, Dan Jorgensen, subrayó que el tamaño de las oquedades en las tuberías afectadas indica que las fugas no pudieron haber sido causadas por un hecho accidental, como, por ejemplo, el golpe de un ancla.

La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, coincidió en señalar que las fugas se produjeron "muy probablemente" debido a "un acto de sabotaje". En cuanto a la canciller sueca, Ann Linde, resaltó que las fugas fueron el resultado de "detonaciones".

"Una pequeña cosa, pero mucha alegría"

Las noticias sobre las fugas no tardaron de generar todo tipo de reacciones. "Como decimos en polaco, una pequeña cosa, pero mucha alegría", escribió en su cuenta de Twitter el excanciller polaco y actual diputado del Parlamento Europeo, Radoslaw Sikorski.

Asimismo, retuiteó un video de primeros de febrero en el que el presidente estadounidense, Joe Biden, amenazó con acabar con el Nord Stream 2. "Si Rusia invade [Ucrania]… entonces ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin", dijo el mandatario. Por último, publicó otro tuit con el comentario: "Gracias, EE.UU.", junto a una foto en la que se aprecia la envergadura de la fuga en la superficie del Báltico.

"¿Es una declaración oficial de un ataque terrorista?", se preguntó en su cuenta de Telegram la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, tras la publicaciones de Sikorski.

Mientras, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, dijo que Varsovia se aferra a la versión de "sabotaje" e insinuó que Rusia podría estar involucrada. Morawiecki calificó la situación con los gasoductos como "la siguiente etapa en la escalada de la situación a la que nos enfrentamos en Ucrania".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó sobre su conversación telefónica con la jefa del Ejecutivo danés para abordar "el acto de sabotaje" en el sistema del Nord Stream. "Cualquier perturbación deliberada de las infraestructuras energéticas europeas activas es inaceptable y dará lugar a la respuesta más enérgica posible", aseveró.

Paralelamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, acentuó durante una rueda de prensa que Washington no va a especular sobre las causas de las fugas, al tiempo que expresó la disposición de EE.UU. de brindar ayuda a los europeos en su investigación.

Reportes mediáticos en Alemania

En Alemania, que es el principal consumidor del gas ruso en Europa, el diario local Tagesspiegel reportó, citando una fuente al tanto del asunto, que, a estas alturas de la investigación, el Gobierno germano considera que la causa más probable de las emergencias es un ataque premeditado.

Asimismo, la revista Spiegel informó, remitiéndose a unos informantes anónimos, que el Ejecutivo federal había sido advertido semanas atrás por la CIA sobre posibles ataques contra los gasoductos en el Báltico.