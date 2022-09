El fugitivo fundador de la criptomoneda Terra apunta a que hubo "desinformación" en su caso

El fundador de Terraform Labs, Do Kwon, afirmó este miércoles que la información que se difundió sobre su caso no necesariamente se corresponde con la realidad.

En concreto, arremetió contra el portal Cointelegraph que publicó en su cuenta de Twitter que "Do Kwon habría intentado retirar en efectivo 67 millones de dólares en bitcoines después de que se emitiera una orden de detención en su contra el pasado 14 de septiembre".

Según Cointelegraph, "las autoridades de Corea del Sur se dirigieron a los intercambios de cifrado OKX y KuCoin con una solicitud para congelar 3.313 bitcoines, que están asociados a Do Kwon".

Además, informa que "KuCoin recibió un total de 1.354 bitcoines que se congelaron inmediatamente después de la transferencia, mientras que OKX ignoró las solicitudes de las autoridades. Por lo tanto, un total de 1.959 bitcoines no pudieron congelarse y pudieron haberse transferido a otras plataformas".

"Lo que quizás más sorprendió de todo esto es la cantidad de desinformación que se está difundiendo. No hay 'retiro de efectivo' como se alega. No he utilizado KuCoin o OKX al menos en el último año y no se congelaron fondos de TFL [Terra blockchain developer Terraform Labs], LFG [Luna Foundation Guard] ni de ninguna otra organización", escribió, adjuntando un artículo del sitio de noticias.

La Interpol ha emitido este lunes una notificación roja para Do Kwon, acusado de fraude tras el colapso de las criptomonedas de su empresa en mayo, cuando el precio de la 'stablecoin' TerraUSD (UST) se desplomó en más del 62 % hasta llegar a cotizarse a 0,34 dólares la unidad. Asimismo, el token Luna, utilizado para estabilizar el precio de la UST, cayó un 96 % en tan solo una jornada hasta alcanzar poco más de un dólar.

A raíz del desplome, los inversores decidieron demandar a Kwon y a sus compañeros, presuntamente por haber violado la Ley de Mercado de Capitales.

Kwon, en cambio, afirma no estar "en fuga". "Para cualquier agencia gubernamental que haya mostrado interés en comunicarse, estamos en plena colaboración y no tenemos nada que ocultar", escribió en su cuenta de Twitter a mediados de septiembre, sin revelar el lugar en el que se encontraba.