'Lord Cuchillo': El padre de un alcalde mexicano ataca a un funcionario público por el cierre de su local y las redes se indignan

En las redes ha causado indignación el video del padre de un alcalde mexicano que, como reacción al cierre de su local de tacos, tomó por el cuello, amenazó con un cuchillo e insultó a un funcionario del Gobierno de la Ciudad de México. La Fiscalía capitalina anunció que abrirá una investigación.

En el registro, Daniel Tabe, propietario de la taquería 'Don Eraki', sale del sitio con un cuchillo largo de cocina en la mano. El restaurante se encuentra en la colonia Escandón, ubicada en la delegación Miguel Hidaldo, de la que su hijo, Mauricio Tabe, es el alcalde.

A continuación, retiene brevemente al trabajador del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), José Enrique Reyes, que acababa de poner la notificación de cierre del negocio, y amenaza con herirlo.

"Te lo clavo, hijo de puta, te lo voy a clavar", le dice Tabe al hombre mientras lo coge por el cuello y hace un ademán de cortárselo. Posteriormente, lo suelta.

#LordCuchillo . La historia de Daniel Tabe. Un panista siendo panista, exhibiendo su privilegio y su ira sobre una persona que considera inferior . Así se comporten en twitter, en el senado , en la calle y en todo México. Nos vemos en urnas . pic.twitter.com/4D7lVFeTSK — Peni Lies Ramirez (@Abe99504916) September 28, 2022

Mientras ocurre la escena, un compañero de Reyes le dice: "Señor, tranquilícese", a lo que el padre del alcalde del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), blandiendo el arma blanca, se acerca amenazante y grita: "Órale, hijos de la chingada".

Respuesta de la Fiscalía

Tras la viralización de este registro audiovisual, la Fiscalía capitalina publicó una serie de trinos donde anuncia que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales indagará sobre lo ocurrido.

En uno de los tuits informó que inició una "carpeta de investigación", tras la "posible agresión en agravio de servidores públicos del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA)".

La Fiscalía afirma que determinará si el propietario del establecimiento "amagó con un arma blanca" a los empleados del Gobierno de la Ciudad de México, que pusieron "sellos de suspensión de actividades en la entrada del negocio, por posibles irregularidades".

Según la denuncia recibida, y como se observa en el video, los funcionarios del INVEA estaban identificados con credenciales y chalecos de la institución. Por ello, se solicitaron "imágenes de cámaras de videoviligancia, públicas y privadas para su análisis" y se entrevistarán a los testigos.

Se espera que la Fiscalía recabe los "resultados de las intervenciones policiales solicitadas para establecer el delito que se configure de acuerdo a lo señalado por el Código Penal de la Ciudad de México".

Las disculpas de padre e hijo

En un video colgado en su cuenta de Twitter, el propietario de la taquería asegura que lamenta mucho su conducta y que "nunca" fue su intención hacerle daño a alguien. "Sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio, que me ha costado muchos años de trabajo", aseveró.

"Nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, no va con mi personalidad", concluyó.

Ofrezco una sincera disculpa por lo del día de hoy. pic.twitter.com/dgJqnFJwRw — Daniel Tabe Tabe (@tabe_tabe4) September 28, 2022

Mauricio Tabe también salió en defensa de su padre en varios tuits. En uno de ellos afirmó que desde el Gobierno "le pusieron el dedo" a su progenitor y en otro dijo que había una "campaña" para "intimidar y atacar" a su familia.

Desde el gobierno le pusieron el dedo a mi papá. Lamento mucho su reacción. Nada la justifica. https://t.co/PlLFzn1ApI — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022

"Inventaron que tiene un negocio 'ilícito' de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites", escribió.

En los medios locales han difundido informaciones sobre supuestas irregularidades en la construcción del local comercial, que habría sido erigido en una zona de uso residencial y de oficinas gubernamentales.

Además, se afirma que supuestamente el 20 % de la propiedad corresponde al alcalde de Hidalgo, por lo que habría un conflicto de intereses al estar ubicado en la misma alcaldía que dirige.

Si se determinara que hay una violación del uso de suelo, el establecimiento sería suspendido y Mauricio Tabe inhabilitado.

En un video, también publicado en Twitter, la autoridad local negó que el establecimiento fuera "irregular" y que él "estuviera metido en el negocio".

Nada justifica lo que pasó hoy. Estuvo mal cómo reaccionó mi papá y me sumo a sus disculpas públicas. pic.twitter.com/saI3BlYoBp — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022

"Esto fue un acto de provocación, ataque e intimidación en contra de mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación", dijo.

"Nada justifica lo que pasó hoy. Estuvo mal cómo reaccionó mi papá y me sumo a sus disculpas públicas", manifestó y agregó que le sorprendió ver así a su padre.

"Me comentó que había perdido la cabeza al ver que arbitrariamente cerrarían el negocio que con tanto esfuerzo había construido, después de la campaña de calumnias y mentiras que se orquestó", agregó.

Reacciones en las redes

En las redes se posicionó la etiqueta #LordCuchillo para comentar el video de Tabe. En México, los internautas suelen aplicar el apelativo de 'lord' o 'lady' para denunciar a hombres y mujeres que se volvieron virales por su comportamiento agresivo, prepotente o —en el mejor de los casos— impertinente.

Entre los comentarios están los de un usuario de Twitter que subió la foto del funcionario del INVEA cuando hizo la denuncia con la afirmación: "Lord Cuchillo, de esta no te escapas".

El joven servidor público amenazado el día de hoy en la Colonia Escandon, presentó denuncia ante la Fiscalia de la CDMX.#LordCuchillo de ésta no te escapas!! pic.twitter.com/x7HCMaX9BR — Rafael García 🇲🇽 🇲🇽 (@garciabr1973) September 28, 2022

Otra persona cree que Tabe "es un peligro, para él mismo y para los demás" y que "debe de haber serias consecuencias".

Estoy viendo el video de #LordCuchillo, este señor es un peligro, para el mismo y para los demás, debe de haber serias consecuencias, este nivel de violencia nunca más debe de quedar impune.#LordMontajes@CarlosLoret aquí hay un buen reportaje. pic.twitter.com/LFjAM0uQxG — 𝔊𝔬𝔱𝔥𝔦𝔠 ® (@_MistWolf_) September 28, 2022

Una tuitera llamó al propietario de la taquería "cobarde criminal" por atacar a un "colaborador indefenso que cumplía con su trabajo".

Puedes estar enojado hasta el tuétano, pero reaccionar como lo hizo el Sr. Tabe #LordCuchillo papá del alcalde @mauriciotabe de @AlcaldiaMHmx ante un colaborador indefenso de la #CDMX que cumplia con su trabajo, es de un cobarde criminal. pic.twitter.com/lgPp8FNU2q — Mary Gaba (@MaryGaba7) September 28, 2022

