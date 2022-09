Más de 10 grupos armados iniciaron un cese al fuego unilateral en Colombia

Más de 10 grupos armados de Colombia ya iniciaron un cese al fuego unilateral, informó este miércoles el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

Entre las agrupaciones armadas que se sumaron a este cese están disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.

También están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunas "oficinas" (bandas dedicadas al sicariato).

El anuncio de Rueda se da en el marco de la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, denominada "paz total", en la que buscan entablar diálogos con las agrupaciones armadas para poner fin al conflicto en el país suramericano, que ya está en fase de exploración con diferentes grupos.

"Cada grupo con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición a ser parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar y vamos avanzando", dijo Rueda.

De acuerdo con el alto comisionado para la Paz, este cese unilateral de estas organizaciones en varias regiones del país, abona el camino para un cese multilateral.

La semana pasada, durante su estancia en Nueva York, como parte de su participación en el 77.° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), Petro anunció que propondría un "cese al fuego multilateral" para desmantelar las organizaciones criminales que operan en Colombia.

Más información, en breve.