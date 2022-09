"Son de naturaleza diferente": China reacciona contra la comparación de los problemas de Ucrania y Taiwán

El problema de Taiwán es un asunto interno de China y sobre esta cuestión no se pueden trazar analogías con el conflicto en Ucrania, afirmó este miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, en una rueda de prensa.

Interpelado por un periodista de la agencia AFP sobre por qué Pekín, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU de este martes, no condenó "explícitamente" a Rusia por los combates en Ucrania y si eso no alienta el separatismo, el vocero respondió: "La cuestión de Taiwán y la de Ucrania son de naturaleza diferente y no son comparables en absoluto. [...] Quienquiera que intente insinuar la relevancia del problema ucraniano para la cuestión de Taiwán es impulsado invariablemente por cálculos políticos".

"Tales insinuaciones constituirían una violación del principio del respeto hacia la soberanía y la integridad territorial de un país, y una seria interferencia en los asuntos internos chinos. Quien espere explotar el problema ucraniano y buscar pretextos para la 'independencia de Taiwán', solo acabará en ninguna parte", acentuó.

Washington ya violó "seriamente" la soberanía de China

La pregunta de AFP surgió luego de que Wang condenara las palabras de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien este mismo miércoles afirmó durante su visita a Japón que su Gobierno seguirá apoyando "la autodefensa" de Taiwán, al tiempo que Washington apuesta por "fortalecer" sus vínculos no oficiales con la isla. Asimismo, acusó a Pekín de socavar "elementos claves de un orden internacional basado en reglas".

En este sentido, el alto diplomático chino recordó que EE.UU. ya violó "seriamente" la soberanía del gigante asiático con la visita a Taipéi, en agosto, de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi.

"Hablando de reglas, mantener el compromiso es la regla más básica. Si EE.UU. no puede ni siquiera cumplir su propia palabra, ¿en qué posición está para hablar de reglas y orden? Un país así solo puede convertirse en un perturbador de las normas internacionales", recalcó Wang.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró en una entrevista para el canal CBS, difundida el 18 de septiembre, que los soldados de su país defenderán a Taiwán en caso de una operación militar china. Tras la entrevista, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que Washington sigue con su política hacia la isla.