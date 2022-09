Erdogan asegura que Turquía no tiene problemas con el suministro de gas ruso

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró este miércoles en una entrevista con CNN Turk que su país no tiene problemas con el suministro de gas natural ruso.

"Nuestro gas natural proviene de Rusia. No tenemos ningún problema. […] No tenemos problemas con Rusia. No tendremos ningún problema", aseguró el mandatario turco, agregando que si las reservas de gas natural del mar Negro están operativas, "estaremos aún más cómodos".