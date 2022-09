Condenan al autor de 'I Believe I Can Fly' a pagar 300.000 dólares a una víctima de su abuso sexual

Una jueza federal de Brooklyn dictaminó este miércoles que el cantante y compositor estadounidense R. Kelly debe pagarle 300.000 dólares a una de las víctimas de un esquema con el cual se valió de su fama para abusar sexualmente de sus jóvenes 'fans', recoge AP.

La agraviada acusó al cantante de R&B de haberla contagiado con herpes durante uno de sus encuentros. La suma pretende cubrir los costos del tratamiento de esa enfermedad de transmisión sexual y también de psicoterapia.

Kelly, que en 1996 se convirtió en superestrella por su éxito 'I Believe I Can Fly' y el clásico 'Trapped in the Closet', podría tener que indemnizar con decenas de miles de dólares a una segunda víctima, también por tratamiento de herpes y apoyo psicológico, una vez que se calcule el monto final. Una tercera demanda en contra del cantante fue desestimada.

El inculpado compareció ante el tribunal federal por video, desde un centro penitenciario de Chicago, y no aceptó hablar durante la audiencia, limitándose a intercambiar unas pocas palabras con la jueza Ann Connelly. Ninguna de las víctimas estuvo presente.

En junio, Kelly fue condenado a 30 años de cárcel tras ser declarado en Nueva York culpable de crimen organizado y tráfico sexual. Un segundo juicio en Chicago terminó el 14 de septiembre con su condena por cargos de producción de pornografía infantil y de seducción de menores de edad para mantener relaciones sexuales.