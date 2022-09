Inversionista advierte que la recesión de 2023 en EE.UU. podría ser peor de lo que se espera

El panorama económico de EE.UU. para el año próximo estaría marcado por una recesión que según el inversionista Stanley Druckenmiller podría llegar a ser peor que la esperada. Por esta situación culpó a las políticas implementadas por la Fed, la Reserva Federal.

"Me sorprendería si no tenemos una recesión en 2023", dijo el miércoles 28 al participar de una cumbre de inversores en Nueva York. En ese marco, afirmó que aunque no sabe en qué momento ocurrirá la contracción económica, apuntó hacia finales del año, a la vez que advirtió que no le "sorprendería" que fuese de mayores proporciones que las esperadas. "No descarto algo realmente malo", manifestó.

Apunta a la Reserva Federal

Respecto de las causas que Druckenmiller halló para explicar esta recesión, se refirió a las políticas de la Reserva Federal, cuyas bajas tasas de interés durante la última década contribuyeron a crear una burbuja de activos. "Todos esos factores que crearon un mercado activo no solo se están deteniendo, sino que se están revirtiendo", explicó, por lo que alertó: "Estamos en serios problemas".

Además, el inversionista culpó a la Fed de cometer un error con la "ridícula teoría de lo transitorio" al estimar que la espiral inflacionaria estaba vinculada con la cadena de suministros y con la demanda asociadas con la pandemia.

"Cuando cometes un error, tienes que admitir que estás equivocado y seguir adelante en esos 9 o 10 meses en los que simplemente se sentaron y compraron 120.000 millones de dólares en bonos", continuó su crítica y sentenció: "Creo que las repercusiones de eso van a estar con nosotros un largo tiempo".

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la inflación en EE.UU. acumulará durante este año un 5,4 %, mientras que se prevé que en 2023 baje al 2,8 % o 3,1%, al 2,3 % en 2024 y al 2% en 2025.