Liz Truss defiende su plan económico "correcto" pese a las turbulencias del mercado y la devaluación de la libra

La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, ha defendido este jueves su plan económico, que calificó de "correcto", restando importancia a la reacción negativa de los mercados financieros y a la devaluación de la libra esterlina hasta su mínimo histórico.

En una entrevista con radio BBC, Truss declaró que el país enfrenta una situación económica "muy muy complicada" y está dispuesta a tomar "decisiones difíciles" para impulsar el crecimiento.

"Este es el plan correcto que hemos presentado. Se trata de garantizar que la gente llegue al invierno sin preocuparse por las facturas de combustible ultraelevadas", afirmó Truss en sus primeras declaraciones públicas desde que el Gobierno anunció recortes impositivos.

"Y también es importante que tomemos medidas para mejorar los niveles de crecimiento de nuestra economía, porque si no lo hacemos, no conseguiremos los puestos de trabajo con salarios altos, no conseguiremos las oportunidades, no conseguiremos las inversiones que necesitamos ver en nuestro país", argumentó.

Los recortes fiscales anunciados el pasado viernes por el canciller de Hacienda británico, Kwasi Kwarteng, implican un enorme endeudamiento por parte del Gobierno. Se espera que Londres gaste 150.000 millones de libras esterlinas en subvencionar los costes energéticos de los consumidores y las empresas.

A diferencia de los grandes recortes fiscales de la década de 1980, Kwarteng solicita decenas de miles de millones de libras para financiar sus planes, lo que aumenta la demanda en un momento en que el Banco de Inglaterra está subiendo los tipos de interés para controlar la inflación.

"Claro que muchas de las medidas que hemos anunciado no se implementarán de la noche a la mañana. No veremos el crecimiento de la noche a la mañana", agregó. "Lo importante es que estamos poniendo a este país en una mejor trayectoria a largo plazo", expresó.

Las palabras de Truss llegan un día después de que el Banco de Inglaterra tomara medidas de emergencia para estabilizar los mercados financieros británicos y evitar una crisis económica más amplia. Previamente, el Ejecutivo generó pánico entre los inversionistas con su programa de recortes fiscales sin financiación, lo que provocó la caída de la moneda nacional y el alza del costo de la deuda pública.