Quitan el teléfono móvil 7 días a un grupo de jóvenes para un estudio científico y estos son los resultados

Un grupo de científicos de la Universidad de Málaga (España) ha liderado un estudio que revela que los jóvenes sienten problemas de ansiedad e inseguridad al estar una semana sin teléfono móvil, según un comunicado publicado este jueves en su página web.



Como parte de un experimento pionero en Europa, los investigadores monitorizaron el uso de ese dispositivo por parte de 97 voluntarios de entre 15 y 24 años durante tres semanas seguidas entre mayo y junio de este año.

Así fue como descubrieron que la primera semana utilizaron el móvil un promedio de cinco horas al día, de las cuales cuatro las pasaron exclusivamente en las redes sociales, sobre todo en WhatsApp, pero también en Instagram y TikTok.

Durante la segunda semana, tuvieron que desconectar sus dispositivos y escribir en un diario sus impresiones sobre esta experiencia. La mayoría de los chicos dijo sentir incomodidad, ansiedad, inseguridad e incluso dependencia.

"Me creaba necesidad de usarlo"

"Tenía necesidad de tener el móvil cerca. Tenía ansiedad si estaba lejos. Me tranquilizaba solo con tenerlo cerca", declaró uno de los participantes. "He tenido más ansiedad que cuando intento dejar de fumar", señaló otro. "Ver a todo el mundo con el móvil en el transporte público me creaba necesidad de usarlo", apuntó un tercero.

En la última semana del estudio, se les permitió volver a utilizar sus móviles, hecho que se tradujo en unos niveles de uso similares a los de la primera, aunque algunos reconocieron que se dieron cuenta de su adicción al teléfono, lo que les quitó tiempo y, en muchas ocasiones, les privó de pasar más tiempo con sus familias en sus casas.

Por otro lado, el estudio, que concluirá a finales de 2023, se ha fijado en cómo la gente de esa edad accede a las noticias a través de dichos dispositivos, observando que muchos lo hacen a través de las redes sociales. De hecho, han descubierto que cada vez más jóvenes utilizan TikTok como único canal informativo.